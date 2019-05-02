Сценарист «Слуги народу» розповив, коли на сцени з’являться нові «слуги»: міністри, очільники ГПУ та СБУ. А саме – за сценарієм, якого ще немає

Мимоволі складається враження, що якби нестерпне бажання Зеленського здійснилось, і його інавгурація відбулася вже сьогодні або завтра, то кастинг на нових виконавців головних ролей ще б тривав…

До інавгурації новообраного президента Володимира Зеленського у його команді не називатимуть прізвища людей, яких він призначатиме на ключові посади, розповив в інтерв’ю «Українській правді» креативний соратник Зеленського, сценарист серіалу «Слуга народу» Юрій Костюк.

На запитання про те, коли у Зеленського представлять його команду, зокрема керівника СБУ, генпрокурора, міністра оборони і МЗС, начальника генштабу, Костюк відповів:

«Як тільки команда зайде в Адміністрацію президента, з'явиться доступ до певної інформації».

Представник Зеленського заявив, що новообраний президент не назве прізвищ на вищезгадані посади до своєї інавгурації.

«Ми не можемо назвати голову СБУ чи, наприклад, генпрокурора, тому що одна справа – назвати цю людину, а інша – призначити. Ми зараз не маємо ресурсів повноцінно перевірити людей так, як це повинно бути – перевірити, чи є в них родичі в Росії, який їхній бекграунд, яка реальна їхня біографія», - стверджує Костюк.

За його словами, у команді Зеленського вважають, що «повинна бути перевірка не лише спецслужб, але й з боку громадськості».

«Сьогодні громадські активісти користуються в суспільстві великим рівнем довіри і знаходять скелети у шафі краще, ніж будь-хто. Тому коли буде повноцінна перевірка, тоді цих людей можна буде називати», - вважає Костюк.

Від «Обкому»: Як цікаво! Тиждень тому Зеленський скаржився, що Центрвиборчком підозріло не квапиться прискорити інавгурацію і, таким чином, Володимир не в змозі отримати «булаву». На його передвиборчі обіцянки щодо «першої п’ятірці» годі вже й посилатися… А той, хто написав Володимиру роль зі словами у серіалі, ще не в курсі, що там далі, у житті…

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