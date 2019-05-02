 

02 мая

23:18

«Нафтогаз» вважає, що Москва у Пекіна почала переговори щодо транзиту газу територією України

22:00

Вбивство Гандзюк: прокуратура отримує неабияке задоволення – на її прохання з СІЗО звільнено одного з підозрюваних

20:17

Сценарист «Слуги народу» розповив, коли на сцени з’являться нові «слуги»: міністри, очільники ГПУ та СБУ. А саме – за сценарієм, якого ще немає

15:44

АМКУ розслідує змову на тендері щодо реконструкції Шулявського мосту

14:00

Син Авакова зіграв весілля в Італії. Чи був тамадою російський телешоумен Соловйов, або хтось інший з сусідів «по Комо» - таємниця

12:44

Місія ООН: за 5 років після подій в Одесі нікого не притягнуто до відповідальності

11:03

Ідея перетворити дебати на шоу на стадіоні з’явилася у Зеленського під час шоу на стадіоні

10:09

Зранку в Одесі все спокійно, але зграя вже тут: Допа, Мураєв і «сука православна» (фото)

08:45

«Перша кінна» Порошенка: перевзуваємо підкови на скаку

07:27

Доба ООС: поранено двох українських військових, знищено 5 загарбників

01 мая

23:06

МЗС вимагає від Путіна скасування його «нікчемного» указу

20:09

В окупованому Севастополі один «безсмертний полк» обікрав інший «безсмертний полк»

18:46

Воротар збірної України і донецького «Шахтаря» не вірить, що ще зіграє на «Донбас Арені»

18:19

У Зеленського кажуть, що Олена у Криму не живе

15:58

Путін спростив отримання громадянства РФ для деяких українців

14:58

Відсьогодні українці платитимуть за газ менше – і будуть отримувати пеню за невчасну оплату «комуналки»

14:28

МінТОТ: жителів ОРДЛО, які отримають паспорт РФ, доведеться позбавляти українських паспортів

13:42

У російсько-білорусько-українській «Дружбі» мільйони тонн бруду

11:44

Зеленська задешево придбала у Криму «імператорський» пентхауз у екс-нардепа від БЮТ - спостерігача від Зеленського на виборах (фото)

09:05

Мінстець пояснив, чому запустив у «Борисполі» Україну без Криму

08:19

Від сьогодні можна змінювати оператора без зміни номера телефону

08:05

Доба ООС: загинув один українській військовий, ще один отримав поранення

30 апреля

14:33

Офіційний результат виборів: переміг «художній керівник ТОВ «Квартал 95», суб’єкт висування – політична партія «Слуга народу»

12:37

«У Зеленського» кажуть, що у Зеленського «в голові вимальовується якийсь конструктор»

12:07

На Зеленського 9 травня на Красній площі Москви не чекають. Януковичу для безпеки буде наданий спеціальний танк (фото від джерел)

10:59

Окупанти знов влаштували родинам кримських татар озброєні «огляди»

09:00

У РФ чергова ДТП за участю київських мандрівників: 21 потерпілий, ще 33 пощастило у зіткненні з «КамАЗом»

08:22

Доба ООС: ще один «200-й» окупант мінімум

29 апреля

20:29

Поки Зеленський «надумає» щось «аналізувати», Порошенко встигне підписати закон про українську мову

18:28

Порошенко згадав, що якось давно вже не погрожував «відрубати руки тим, хто буде красти». Цього разу – красти «здобутки за 5 років»

Сценарист «Слуги народу» розповив, коли на сцени з’являться нові «слуги»: міністри, очільники ГПУ та СБУ. А саме – за сценарієм, якого ще немає

Мимоволі складається враження, що якби нестерпне бажання Зеленського здійснилось, і його інавгурація відбулася вже сьогодні або завтра, то кастинг на нових виконавців головних ролей ще б тривав…


До інавгурації новообраного президента Володимира Зеленського у його команді не називатимуть прізвища людей, яких він призначатиме на ключові посади, розповив в інтерв’ю «Українській правді» креативний соратник Зеленського, сценарист серіалу «Слуга народу» Юрій Костюк.

На запитання про те, коли у Зеленського представлять його команду, зокрема керівника СБУ, генпрокурора, міністра оборони і МЗС, начальника генштабу, Костюк відповів:

«Як тільки команда зайде в Адміністрацію президента, з'явиться доступ до певної інформації».

Представник Зеленського заявив, що новообраний президент не назве прізвищ на вищезгадані посади до своєї інавгурації.

«Ми не можемо назвати голову СБУ чи, наприклад, генпрокурора, тому що одна справа – назвати цю людину, а інша – призначити. Ми зараз не маємо ресурсів повноцінно перевірити людей так, як це повинно бути – перевірити, чи є в них родичі в Росії, який їхній бекграунд, яка реальна їхня біографія», - стверджує Костюк.

За його словами, у команді Зеленського вважають, що «повинна бути перевірка не лише спецслужб, але й з боку громадськості».

«Сьогодні громадські активісти користуються в суспільстві великим рівнем довіри і знаходять скелети у шафі краще, ніж будь-хто. Тому коли буде повноцінна перевірка, тоді цих людей можна буде називати», - вважає Костюк.

Від «Обкому»: Як цікаво! Тиждень тому Зеленський скаржився, що Центрвиборчком підозріло не квапиться прискорити інавгурацію і, таким чином, Володимир не в змозі отримати «булаву». На його передвиборчі обіцянки щодо «першої п’ятірці» годі вже й посилатися… А той, хто написав Володимиру роль зі словами у серіалі, ще не в курсі, що там далі, у житті…

ДИВ. ТАКОЖ: Ідея перетворити дебати на шоу на стадіоні з’явилася у Зеленського під час шоу на стадіоні


"ОБКОМ"

Версия для печати  Версия для печати

02 Мая 2019 20:17

 

 

Вибори позаду. Ви готові вибачитися і прийняти вибачення за ті образи, якими ми усі так щиро ділилися один з одним впродовж цих перегонів?

Ні, тому що мої опоненти – це вороги України (22)

Я людина не злопам’ятна: помстилася, забанила - та й забула (2)

Так, бо Великдень незабаром (2)

Зарано миритися – восени ще Верховну Раду обирати (9)

Вибори показали, ху із ху в моєму оточенні – і цей досвід я запам’ятаю (28)

Живемо за «Гамлєтом»: не можна мстить, повинні ми любити всіх… бо кожний з них – народ (5)

А я примудрився ні з ким не посваритися (19)

Введите, пожалуйста, цифры с рисунка:
АРХИВ ГОЛОСОВАНИЙ

 