Вбивство Гандзюк: прокуратура отримує неабияке задоволення – на її прохання з СІЗО звільнено одного з підозрюваних

І, мабуть, вже нова влада зуміє повернути його за грати, як і покарати всіх винних у цьому ганьбищі зі справою Катерини Гандзюк.

Одного з підозрюваних у звірячому вбивстві Катерини Гандзюк – Ігора Павловського, помічника нардепу від БПП Миколи Паламарчука (Павловського друзі Катерини вважають посередником між виконавцями злочину та замовником) випустили з СІЗО.

Про це сьогодні, 2 травня, повідомив адвокат Масі Найєм у Facebook.

«КОЛИ В ЦІЙ СПРАВИ БУДЕ ДНО?

Одного з підозрюваних у вбивстві Каті Гандзюк випустили з СІЗО. Цим підозрюваним є Ігор Павловський.

Таке рішення прийняв суддя, задовольняючи клопотання прокуратури. Тепер він не утримується в СІЗО. В нього домашній арешт із обов'язком носити браслет.

Це все сталось за останні два дні.

В мене відчуття, що справу намагаються поховати. Можливо я помиляюсь, але де тоді бодай якась комунікація від ГПУ?

Коли геть нічого не відбувається - сам Генеральний прокурор виходить і розголошує більше ніж треба, наговорюючи собі на кримінальну справу.

Коли відпускають підозрюваного, який є носієм дуже важливої інформації - тоді суцільне мовчання!

Якщо із І. Павловським щось станеться - це буде виключно за мовчазної згоди СБУ та ГПУ.

Хто замовив Катю Гандзюк?» (кінець цитати)