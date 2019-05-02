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Вбивство Гандзюк: прокуратура отримує неабияке задоволення – на її прохання з СІЗО звільнено одного з підозрюваних

І, мабуть, вже нова влада зуміє повернути його за грати, як і покарати всіх винних у цьому ганьбищі зі справою Катерини Гандзюк.


Одного з підозрюваних у звірячому вбивстві Катерини Гандзюк – Ігора Павловського, помічника нардепу від БПП Миколи Паламарчука (Павловського друзі Катерини вважають посередником між виконавцями злочину та замовником) випустили з СІЗО.

Про це сьогодні, 2 травня, повідомив адвокат Масі Найєм у Facebook.

«КОЛИ В ЦІЙ СПРАВИ БУДЕ ДНО?

Одного з підозрюваних у вбивстві Каті Гандзюк випустили з СІЗО. Цим підозрюваним є Ігор Павловський.

Таке рішення прийняв суддя, задовольняючи клопотання прокуратури. Тепер він не утримується в СІЗО. В нього домашній арешт із обов'язком носити браслет.

Це все сталось за останні два дні.

В мене відчуття, що справу намагаються поховати. Можливо я помиляюсь, але де тоді бодай якась комунікація від ГПУ?

Коли геть нічого не відбувається - сам Генеральний прокурор виходить і розголошує більше ніж треба, наговорюючи собі на кримінальну справу.

Коли відпускають підозрюваного, який є носієм дуже важливої інформації - тоді суцільне мовчання!

Якщо із І. Павловським щось станеться - це буде виключно за мовчазної згоди СБУ та ГПУ.

Хто замовив Катю Гандзюк?» (кінець цитати)


"ОБКОМ"

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02 Мая 2019 22:00

 

 

Вибори позаду. Ви готові вибачитися і прийняти вибачення за ті образи, якими ми усі так щиро ділилися один з одним впродовж цих перегонів?

Ні, тому що мої опоненти – це вороги України (22)

Я людина не злопам’ятна: помстилася, забанила - та й забула (2)

Так, бо Великдень незабаром (2)

Зарано миритися – восени ще Верховну Раду обирати (9)

Вибори показали, ху із ху в моєму оточенні – і цей досвід я запам’ятаю (28)

Живемо за «Гамлєтом»: не можна мстить, повинні ми любити всіх… бо кожний з них – народ (5)

А я примудрився ні з ким не посваритися (19)

Введите, пожалуйста, цифры с рисунка:
АРХИВ ГОЛОСОВАНИЙ

 