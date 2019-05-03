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На будинок нардепа Павла Пинзеника напали розбійники

Четверо невідомих у масках вчинили розбійний напад на будинок народного депутата фракції «Народний фронт» Павла Пинзеника в смт Глеваха поблизу Києва, заволодівши значною сумою коштів в іноземній валюті.


Про це повідомили агентству Інтерфакс-Україна в прес-службі Головного управління Національної поліції Київської області.

За інформацією поліції, це сталося під ранок п'ятниці. «Четверо невідомих у балаклавах проникли до будинку в Глевасі Васильківського району і під погрозою насильства заволоділи грошовими коштами в іноземній валюті, після чого втекли», - розповіли в прес-службі.

У главку додали, що зловмисники зв'язали чоловіка і жінку, що перебували в будинку. Водночас у прес-службі не уточнили, чи є потерпілими сам П. Пинзеник та його дружина.

Нині на місці працює оперативно-слідча група, кінологи. За фактом події відкрито кримінальне провадження за ст. 187 Кримінального кодексу України (розбій).

У в поліції Київської області також попросили використовувати лише офіційну інформацію, щоб не зашкодити слідству.

За інформацією джерела інтернет-видання Обозреватель, у нардепа під погрозою пістолета з сейфа вкрали $40 тис. та EUR20 тис., телефони та інше майно.


"ОБКОМ"

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03 Мая 2019 10:56

 

 

Вибори позаду. Ви готові вибачитися і прийняти вибачення за ті образи, якими ми усі так щиро ділилися один з одним впродовж цих перегонів?

Ні, тому що мої опоненти – це вороги України (24)

Я людина не злопам’ятна: помстилася, забанила - та й забула (2)

Так, бо Великдень незабаром (2)

Зарано миритися – восени ще Верховну Раду обирати (9)

Вибори показали, ху із ху в моєму оточенні – і цей досвід я запам’ятаю (30)

Живемо за «Гамлєтом»: не можна мстить, повинні ми любити всіх… бо кожний з них – народ (5)

А я примудрився ні з ким не посваритися (19)

Введите, пожалуйста, цифры с рисунка:
АРХИВ ГОЛОСОВАНИЙ

 