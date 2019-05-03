На будинок нардепа Павла Пинзеника напали розбійники

Четверо невідомих у масках вчинили розбійний напад на будинок народного депутата фракції «Народний фронт» Павла Пинзеника в смт Глеваха поблизу Києва, заволодівши значною сумою коштів в іноземній валюті.

Про це повідомили агентству Інтерфакс-Україна в прес-службі Головного управління Національної поліції Київської області.

За інформацією поліції, це сталося під ранок п'ятниці. «Четверо невідомих у балаклавах проникли до будинку в Глевасі Васильківського району і під погрозою насильства заволоділи грошовими коштами в іноземній валюті, після чого втекли», - розповіли в прес-службі.

У главку додали, що зловмисники зв'язали чоловіка і жінку, що перебували в будинку. Водночас у прес-службі не уточнили, чи є потерпілими сам П. Пинзеник та його дружина.

Нині на місці працює оперативно-слідча група, кінологи. За фактом події відкрито кримінальне провадження за ст. 187 Кримінального кодексу України (розбій).

У в поліції Київської області також попросили використовувати лише офіційну інформацію, щоб не зашкодити слідству.

За інформацією джерела інтернет-видання Обозреватель, у нардепа під погрозою пістолета з сейфа вкрали $40 тис. та EUR20 тис., телефони та інше майно.