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Пірати Керченської протоки: росіяни відмовилися від участі у слуханнях трибуналу ООН щодо українських моряків

Росія повідомила, що не братиме участі в слуханнях щодо тимчасових заходів у справі про імунітет українських військових кораблів та членів їхніх екіпажів у Міжнародному Трибуналі з морського права.


Як повідомляє Європейська правда, про це заявила заступник міністра закордонних справ України Лана Зеркаль.

«Послідовна відмова Росії брати участь у слуханнях не зменшує легітимності справи щодо звільнення наших моряків і слухання відбудуться як заплановано - 10 травня 2019 року в Гамбурзі», - написала Зеркаль на своїй сторінці у Facebook.

Вона додала, що аргументи сторін - письмові документи і розшифровка виступів - будуть доступними вже під час слухань. Рішення Трибуналу буде ухвалене до кінця травня.

«І навіть якщо Росія у своїй послідовності буде для своїх споживачів інформації подавати рішення про звільнення українських моряків як велику послугу новообраному президенту України, весь цивілізований світ буде свідомий того, що насправді це ні яка не послуга, а виконання рішення Трибуналу. Ми не просимо послугу, ми вимагаємо негайного звільнення наших моряків як це передбачає Конвенція ООН з морського права», - наголосила Зеркаль.

Нагадаємо, Україна подала позов проти Росії про порушення нею Конвенції ООН з морського права і ініціює процедуру, яка може звільнити полонених українських моряків.

Позов поданий в постійно діючий Міжнародний трибунал ООН з морського права, який розташований у Гамбурзі і діє в рамках згаданої конвенції ООН. Перше рішення буде винесено протягом місяця за терміновою процедурою.


"ОБКОМ"

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03 Мая 2019 11:56

 

 

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Ні, тому що мої опоненти – це вороги України (24)

Я людина не злопам’ятна: помстилася, забанила - та й забула (2)

Так, бо Великдень незабаром (2)

Зарано миритися – восени ще Верховну Раду обирати (9)

Вибори показали, ху із ху в моєму оточенні – і цей досвід я запам’ятаю (30)

Живемо за «Гамлєтом»: не можна мстить, повинні ми любити всіх… бо кожний з них – народ (5)

А я примудрився ні з ким не посваритися (19)

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АРХИВ ГОЛОСОВАНИЙ

 