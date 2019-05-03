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На «безсмертний» марш у Києві заявлено вдвічі більше бажаючих, ніж з’явилося торік

Проте як свідчить відповідний досвід, на вулицях столиці вірогідно буде вдвічі менше живих «безсмертних».


Про це повідомив журналістам у п'ятницю в Києві начальник Головного управління Національної поліції Києва Андрій Крищенко, передає Інтерфакс-Україна.

За його словами, в поліцію столиці надійшла заявка Київської міської організації ветеранів на проведення 9 травня маршу «безсмертний полк».

«Заявка на участь 5 тисяч осіб, маршрут буде колишнім - від метро Арсенальна до Парку Слави, час також - з 9 до 12», - розповів Крищенко.

Він нагадав, що така акція вже проводилася не раз, і поліція розуміє всі можливі ризики.

Забезпечувати правопорядок під час маршу, за словами Крищенка, буде орієнтовно така ж кількість правоохоронців, як і в минулому році - близько 2 тисяч осіб.

(Минулого року в акції «безсмертний полк» у Києві участь взяли близько 2 тис. осіб).

«Ми бачимо з урахуванням політичного процесу в країні, що у однієї частини людей є якісь певні надії, а в іншої – деякі побоювання, що поліція, можливо, буде більш лояльно ставитися до заборонених символів», – зазначив начальник столичної поліції.

«Хочу одних попередити, а інших заспокоїти, що поліція буде виконувати норми закону про декомунізацію. Є символи, які заборонені, і, як і минулого і позаминулого року, поліція буде їх вилучати, складати адміністративні протоколи, вживати профілактичних заходів», – пояснив Крищенко.

Він також закликав патріотично налаштованих громадян надавати поліції допомогу в забезпеченні правопорядку.

При цьому він зазначив: «Ніяких ексцесів ми не очікуємо поки що. Упевнений, що все пройде спокійно, ми зможемо забезпечити цей захід з дотриманням норм законодавства, в тому числі про декомунізацію».

Також Крищенко додав, що поки що це єдина заявка на проведення акцій 9 травня.


"ОБКОМ"

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03 Мая 2019 15:03

 

 

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Я людина не злопам’ятна: помстилася, забанила - та й забула (2)

Так, бо Великдень незабаром (2)

Зарано миритися – восени ще Верховну Раду обирати (9)

Вибори показали, ху із ху в моєму оточенні – і цей досвід я запам’ятаю (30)

Живемо за «Гамлєтом»: не можна мстить, повинні ми любити всіх… бо кожний з них – народ (5)

А я примудрився ні з ким не посваритися (19)

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