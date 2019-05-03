Трамп з Путіним говорив про Україну з Зеленським

Путін говорив про «внутрішньоукраїнський конфлікт» - и це не про наші вибори. Трампу вважає, що бесіда вийшла «продуктивною».

Президенти Дональд Трамп та Володимир Путін під час останньої телефонної розмови обговорили Україну та переможця президентських виборів.

Про це повідомляє прес-служба Путіна.

«Зачіпалася обстановка в Україні в контексті недавніх президентських виборів. Володимир Путін акцентував, що новому київському керівництву потрібно зробити реальні кроки по реалізації Мінських домовленостей, які мають ключове значення для вирішення внутрішньоукраїнського конфлікту», - йдеться у повідомленні.

Пізніше Трамп прокоментував телефонну розмову з Путіним у Twitter.

«Провів довгу і дуже хорошу розмову з президентом Росії Путіним. Як я завжди говорив, задовго до початку полювання на відьом, налагодження стосунків з Росією, Китаєм і всіма – це хороша річ, не погана. Ми обговорювали торгівлю, Венесуелу, Україну, Північну Корею, контроль ядерних озброєнь і навіть «Російський обман». Дуже продуктивна розмова!» - написав президент США.