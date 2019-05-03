 

03 мая

23:55

ЦИТАТА_03.05.19: «Душі наших померлих близьких не потребують матеріальних нагород»

23:33

Порошенко звільнив начальника Служби безпеки Президента України

23:11

В «парламенті» окупованого Криму Зеленським запропонували варіант обміну розкішної квартири Олени

22:34

Перша віце-спікер Ради від «Блоку Порошенка» запевняє, що ВР не будуть тягнути з інавгурацією Зеленського

22:17

Трамп з Путіним говорив про Україну з Зеленським

15:03

На «безсмертний» марш у Києві заявлено вдвічі більше бажаючих, ніж з’явилося торік

13:41

«ПєтєЗЕмєнітєль», прийди-допоможи: ЗЕватники вимагають від «слуги двох народів» почути голос РФ - і «зрушити росіян на повалення ще одного злочинного режиму»

11:56

Пірати Керченської протоки: росіяни відмовилися від участі у слуханнях трибуналу ООН щодо українських моряків

10:56

На будинок нардепа Павла Пинзеника напали розбійники

10:47

Справа укробразильця Мораеса: УЄФА виніс вердикт

10:13

Коломойський дав зрозуміти: Порошенко програв, бо у нього були «5 канал», Мінстець і Вітьок Уколов

07:32

Доба ООС: рашистська орда знову вдалася до тактики «кочівних мінометів» - поранено трьох українських військових

02 мая

23:58

ЦИТАТА_02.05.19: Про те, що речник Зеленського регулярно спростовує його заяви про «спільне» з Росією

23:18

«Нафтогаз» вважає, що Москва у Пекіна почала переговори щодо транзиту газу територією України

22:00

Вбивство Гандзюк: прокуратура отримує неабияке задоволення – на її прохання з СІЗО звільнено одного з підозрюваних

20:17

Сценарист «Слуги народу» розповив, коли на сцени з’являться нові «слуги»: міністри, очільники ГПУ та СБУ. А саме – за сценарієм, якого ще немає

15:44

АМКУ розслідує змову на тендері щодо реконструкції Шулявського мосту

14:00

Син Авакова зіграв весілля в Італії. Чи був тамадою російський телешоумен Соловйов, або хтось інший з сусідів «по Комо» - таємниця

12:44

Місія ООН: за 5 років після подій в Одесі нікого не притягнуто до відповідальності

11:03

Ідея перетворити дебати на шоу на стадіоні з’явилася у Зеленського під час шоу на стадіоні

10:09

Зранку в Одесі все спокійно, але зграя вже тут: Допа, Мураєв і «сука православна» (фото)

08:45

«Перша кінна» Порошенка: перевзуваємо підкови на скаку

07:27

Доба ООС: поранено двох українських військових, знищено 5 загарбників

01 мая

23:06

МЗС вимагає від Путіна скасування його «нікчемного» указу

20:09

В окупованому Севастополі один «безсмертний полк» обікрав інший «безсмертний полк»

18:46

Воротар збірної України і донецького «Шахтаря» не вірить, що ще зіграє на «Донбас Арені»

18:19

У Зеленського кажуть, що Олена у Криму не живе

15:58

Путін спростив отримання громадянства РФ для деяких українців

14:58

Відсьогодні українці платитимуть за газ менше – і будуть отримувати пеню за невчасну оплату «комуналки»

14:28

МінТОТ: жителів ОРДЛО, які отримають паспорт РФ, доведеться позбавляти українських паспортів

Перша віце-спікер Ради від «Блоку Порошенка» запевняє, що ВР не будуть тягнути з інавгурацією Зеленського

За 10 днів це бажання парламентарів побачать усі.


Верховна Рада України прийме постанову про призначення дати інавгурації новообраного президента України Володимира Зеленського на першому пленарному тижні, який розпочнеться 14 травня. Про це в інтерв'ю «Прямому» розповіла перший заступник голови Верховної Ради України Ірина Геращенко.

«Верховна Рада не буде порушувати закон у такому надзвичайно важливому питанні, як інавгурація президента. Я переконана, що Верховна Рада оперативно прийме постанову про призначення дати інавгурації. Я переконана, що на перший пленарний тиждень, який розпочнеться 14 травня, буде прийнято постанову про дату інавгурації», - сказала Геращенко.

Парламентське видання «Голос України» сьогодні, 3 травня, опублікувала офіційні результати президентських виборів в Україні.


"ОБКОМ"

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03 Мая 2019 22:34

 

 

Вибори позаду. Ви готові вибачитися і прийняти вибачення за ті образи, якими ми усі так щиро ділилися один з одним впродовж цих перегонів?

Ні, тому що мої опоненти – це вороги України (24)

Я людина не злопам’ятна: помстилася, забанила - та й забула (2)

Так, бо Великдень незабаром (2)

Зарано миритися – восени ще Верховну Раду обирати (9)

Вибори показали, ху із ху в моєму оточенні – і цей досвід я запам’ятаю (31)

Живемо за «Гамлєтом»: не можна мстить, повинні ми любити всіх… бо кожний з них – народ (5)

А я примудрився ні з ким не посваритися (19)

Введите, пожалуйста, цифры с рисунка:
АРХИВ ГОЛОСОВАНИЙ

 