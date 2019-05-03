Перша віце-спікер Ради від «Блоку Порошенка» запевняє, що ВР не будуть тягнути з інавгурацією Зеленського

За 10 днів це бажання парламентарів побачать усі.

Верховна Рада України прийме постанову про призначення дати інавгурації новообраного президента України Володимира Зеленського на першому пленарному тижні, який розпочнеться 14 травня. Про це в інтерв'ю «Прямому» розповіла перший заступник голови Верховної Ради України Ірина Геращенко.

«Верховна Рада не буде порушувати закон у такому надзвичайно важливому питанні, як інавгурація президента. Я переконана, що Верховна Рада оперативно прийме постанову про призначення дати інавгурації. Я переконана, що на перший пленарний тиждень, який розпочнеться 14 травня, буде прийнято постанову про дату інавгурації», - сказала Геращенко.

Парламентське видання «Голос України» сьогодні, 3 травня, опублікувала офіційні результати президентських виборів в Україні.