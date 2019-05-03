В «парламенті» окупованого Криму Зеленським запропонували варіант обміну розкішної квартири Олени

Умови угоди оприлюднив Фікс – так званий «1-й віце-спікер парламенту» Криму.

Про це повідомляє сайт Bykvu (далі мовою видання):

«Так называемый первый вице-спикер крымского «парламента» Ефим Фикс заявил, что новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский сможет пользоваться квартирой в Ливадии только после того, как признает, что Крым является «неотъемлемой частью России2.

Об этом Фикс заявил в комментарии российскому агентству РИА «Новости».

Фикс считает, что Зеленскому стоит признать «очевидный факт», что Крым является «неотъемлемой частью России», и тогда он может отдыхать в Ливадии и «наслаждаться крымской природой».

«Пусть Зеленский приезжает в российский Крым и пользуется квартирой, отдыхает в Ливадии, насладится нашей крымской природой. Ливадия – потрясающее место. Пусть отдыхает, увидит, как крымчане живут», – сказал Фикс.

«Если Зеленский так ставит вопрос (не поддерживает оккупацию Крыма. – Ред.), то он никогда не воспользуется этой квартирой. Так она и останется подвисшей в воздухе», – добавил Фикс» (кінець цитати).

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