 

04 мая

08:06

На гастролях у Брюсселі заслужені слуги Зеленського виступили з програмою «Реформи»

07:39

Доба ООС: поранено щe двох українських військових

03 мая

23:55

ЦИТАТА_03.05.19: «Душі наших померлих близьких не потребують матеріальних нагород»

23:33

Порошенко звільнив начальника Служби безпеки Президента України

23:11

В «парламенті» окупованого Криму Зеленським запропонували варіант обміну розкішної квартири Олени

22:34

Перша віце-спікер Ради від «Блоку Порошенка» запевняє, що ВР не будуть тягнути з інавгурацією Зеленського

22:17

Трамп з Путіним говорив про Україну з Зеленським

15:03

На «безсмертний» марш у Києві заявлено вдвічі більше бажаючих, ніж з’явилося торік

13:41

«ПєтєЗЕмєнітєль», прийди-допоможи: ЗЕватники вимагають від «слуги двох народів» почути голос РФ - і «зрушити росіян на повалення ще одного злочинного режиму»

11:56

Пірати Керченської протоки: росіяни відмовилися від участі у слуханнях трибуналу ООН щодо українських моряків

10:56

На будинок нардепа Павла Пинзеника напали розбійники

10:47

Справа укробразильця Мораеса: УЄФА виніс вердикт

10:13

Коломойський дав зрозуміти: Порошенко програв, бо у нього були «5 канал», Мінстець і Вітьок Уколов

07:32

Доба ООС: рашистська орда знову вдалася до тактики «кочівних мінометів» - поранено трьох українських військових

02 мая

23:58

ЦИТАТА_02.05.19: Про те, що речник Зеленського регулярно спростовує його заяви про «спільне» з Росією

23:18

«Нафтогаз» вважає, що Москва у Пекіна почала переговори щодо транзиту газу територією України

22:00

Вбивство Гандзюк: прокуратура отримує неабияке задоволення – на її прохання з СІЗО звільнено одного з підозрюваних

20:17

Сценарист «Слуги народу» розповив, коли на сцени з’являться нові «слуги»: міністри, очільники ГПУ та СБУ. А саме – за сценарієм, якого ще немає

15:44

АМКУ розслідує змову на тендері щодо реконструкції Шулявського мосту

14:00

Син Авакова зіграв весілля в Італії. Чи був тамадою російський телешоумен Соловйов, або хтось інший з сусідів «по Комо» - таємниця

12:44

Місія ООН: за 5 років після подій в Одесі нікого не притягнуто до відповідальності

11:03

Ідея перетворити дебати на шоу на стадіоні з’явилася у Зеленського під час шоу на стадіоні

10:09

Зранку в Одесі все спокійно, але зграя вже тут: Допа, Мураєв і «сука православна» (фото)

08:45

«Перша кінна» Порошенка: перевзуваємо підкови на скаку

07:27

Доба ООС: поранено двох українських військових, знищено 5 загарбників

01 мая

23:06

МЗС вимагає від Путіна скасування його «нікчемного» указу

20:09

В окупованому Севастополі один «безсмертний полк» обікрав інший «безсмертний полк»

18:46

Воротар збірної України і донецького «Шахтаря» не вірить, що ще зіграє на «Донбас Арені»

18:19

У Зеленського кажуть, що Олена у Криму не живе

15:58

Путін спростив отримання громадянства РФ для деяких українців

Доба ООС: поранено щe двох українських військових

Про це повідомляє прес-центр Операції об'єднаних сил.


У зведенні станом на 07:00 4 травня говориться:

«3 травня збройні формування Російської Федерації 21 раз порушили режим припинення вогню, з них дев'ять разів – із застосуванням заборонених Мінськими угодами 120 і 82 мм мінометів. Ворог також обстрілював наших захисників з озброєння бойових машин піхоти, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» противник 17 разів обстріляв позиції Об'єднаних сил:

чотири рази з 120 мм мінометів, станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів – поблизу міста АВДІЇВКА;

тричі з 120 та 82 мм мінометів, автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів – біля населеного пункту НОВОТРОЇЦЬКЕ;

п'ять разів з 82 мм мінометів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – біля міста МАР'ЇНКА;

з 82 мм мінометів – поблизу населеного пункту БЕРЕЗОВЕ;

з озброєння бойових машин піхоти – поблизу населеного пункту ПАВЛОПІЛЬ;

тричі з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – в районі населених пунктів ПИЩЕВИК, ЛЕБЕДИНСЬКЕ та МИКОЛАЇВКА.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» позиції наших захисників були обстріляні чотири рази:

з 82 мм мінометів та автоматичних станкових гранатометів – біля населеного пункту ЗОЛОТЕ-4;

з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – біля населеного пункту НОВОЛУГАНСЬКЕ;

з гранатометів різних систем та стрілецької зброї – біля населеного пункту МАЙОРСЬК;

з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї – поблизу населеного пункту ШУМИ.

Внаслідок обстрілів двоє військовослужбовців Об'єднаних сил отримали поранення.

На кожний обстріл противник отримав адекватну відповідь. За даними розвідки Об'єднаних сил, 3 травня одного окупанта було знищено, ще чотирьох - поранено.

Від початку поточної доби ворог двічі обстріляв позиції Об'єднаних сил в районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування «Схід»:

з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – біля міста МАР'ЇНКА;

з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – біля села ЛЕБЕДИНСЬКЕ.

Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає. На кожний обстріл противник отримав адекватну відповідь, втрати ворога уточнюються».


"ОБКОМ"

Версия для печати  Версия для печати

04 Мая 2019 07:39

 

 

Вибори позаду. Ви готові вибачитися і прийняти вибачення за ті образи, якими ми усі так щиро ділилися один з одним впродовж цих перегонів?

Ні, тому що мої опоненти – це вороги України (24)

Я людина не злопам’ятна: помстилася, забанила - та й забула (2)

Так, бо Великдень незабаром (2)

Зарано миритися – восени ще Верховну Раду обирати (9)

Вибори показали, ху із ху в моєму оточенні – і цей досвід я запам’ятаю (31)

Живемо за «Гамлєтом»: не можна мстить, повинні ми любити всіх… бо кожний з них – народ (5)

А я примудрився ні з ким не посваритися (19)

Введите, пожалуйста, цифры с рисунка:
АРХИВ ГОЛОСОВАНИЙ

 