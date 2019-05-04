Доба ООС: поранено щe двох українських військових

Про це повідомляє прес-центр Операції об'єднаних сил.

У зведенні станом на 07:00 4 травня говориться:

«3 травня збройні формування Російської Федерації 21 раз порушили режим припинення вогню, з них дев'ять разів – із застосуванням заборонених Мінськими угодами 120 і 82 мм мінометів. Ворог також обстрілював наших захисників з озброєння бойових машин піхоти, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» противник 17 разів обстріляв позиції Об'єднаних сил:

чотири рази з 120 мм мінометів, станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів – поблизу міста АВДІЇВКА;

тричі з 120 та 82 мм мінометів, автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів – біля населеного пункту НОВОТРОЇЦЬКЕ;

п'ять разів з 82 мм мінометів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – біля міста МАР'ЇНКА;

з 82 мм мінометів – поблизу населеного пункту БЕРЕЗОВЕ;

з озброєння бойових машин піхоти – поблизу населеного пункту ПАВЛОПІЛЬ;

тричі з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – в районі населених пунктів ПИЩЕВИК, ЛЕБЕДИНСЬКЕ та МИКОЛАЇВКА.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» позиції наших захисників були обстріляні чотири рази:

з 82 мм мінометів та автоматичних станкових гранатометів – біля населеного пункту ЗОЛОТЕ-4;

з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – біля населеного пункту НОВОЛУГАНСЬКЕ;

з гранатометів різних систем та стрілецької зброї – біля населеного пункту МАЙОРСЬК;

з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї – поблизу населеного пункту ШУМИ.

Внаслідок обстрілів двоє військовослужбовців Об'єднаних сил отримали поранення.

На кожний обстріл противник отримав адекватну відповідь. За даними розвідки Об'єднаних сил, 3 травня одного окупанта було знищено, ще чотирьох - поранено.

Від початку поточної доби ворог двічі обстріляв позиції Об'єднаних сил в районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування «Схід»:

з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – біля міста МАР'ЇНКА;

з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – біля села ЛЕБЕДИНСЬКЕ.

Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає. На кожний обстріл противник отримав адекватну відповідь, втрати ворога уточнюються».