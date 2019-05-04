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Після перемоги віртуала з «Кварталa» Супрун розповіла про небезпеку Instagram для інфантильного суспільства

Черговий допис про так звану «дофамінову залежність» – цього разу від в.о. міністра охорони здоров'я України Уляни Супрун – заслуговує якщо не лайків, то виходу в офлайн.


У. Супрун знову попереджає поціновувачів її порад про загрози соцмереж.

Вона написала у Facebook наступне:

«Instagram хоче відмовитися від показу лайків заради психічного здоров’я користувачів… Що саме хочуть змінити? Соцмережа тестує функцію приховування кількості лайків під постом. Натомість замість загальної кількості вподобань буде вказано лише кілька імен, які вподобали фото, і напис «та інші».

Розробники вважають, що підрахунок кількості лайків погано впливає на психічне здоров’я користувачів. Часом навіть спонукає людей втрапляти в небезпечні ситуації заради отримання більшої кількості вподобань під фото.

Останнім часом експерти багато говорять про шкоду соціальних мереж для здоров’я. До прикладу, про те, що вони роблять людей більш самотніми. Дослідження вказують, що кількість віртуальних друзів не підтверджує нашу соціалізованість та готовність спілкуватися, часом навпаки впливає на відчуття самотності в реальному житті.

Існує також безліч досліджень, які підтверджують негативні ефекти від надмірного користування соцмережами. Як-от появи додаткового стресу, підвищення відчуття тривоги, погіршення настрою та навіть депресії. До негативних наслідків відносять й розвиток залежності, зниження самооцінки та порушення сну.

Отримати лайк — один з вагомих мотиваторів будь-якої діяльності в багатьох соцмережах. Лайки є основною причиною, чому люди розміщують публікації. Втім, не лише. Багато людей шукають відчуття підтримки, коли публікують щось в соціальних мережах.

Деякі дослідження показали, що інвестиція у взаємовідносини у вигляді того самого лайка, збільшує відчуття підтримки. Такі прояви уваги найбільш ефективні, коли адресовані нам від близьких нам людей.

В одному з опитувань серед підлітків Instagram визнано платформою, що має найбільший негативний вплив на психічне здоров'я. Попри те, що респонденти вказали, що тут вони мають достатньо простору для самовираження та самоідентифікації, вони вважають, що ця соціальна мережа пов'язана з високим рівнем тривоги, депресії, залякуванням та страхом втрачених можливостей (відчуттям, що потрібно завжди залишатися на зв'язку, щоби нічого не пропустити і щось не трапилося без вашої участі).

В тому числі вони досить багато переймалися тим, скільки лайків отримають їхні фото.

Фото в цій соціальній мережі можуть створювати нереалістичні очікування стосовно свого зовнішнього вигляду та сприяти низькій самооцінці. Саме Instagram, де персональні фотографії займають центральне місце серед контенту, сильно впливає на появу таких відчуттів.

Науковці також зазначають, що такі «винагороди» як лайк чи коментар стимулюють вироблення дофаміну, як й інші приємні для нас речі. Втім, в соціальних мережах ми отримуємо як позитивні, так і негативні «винагороди», що, безумовно, матиме вплив на психічне здоров’я.

З сьогоднішнім розвитком технологій важко спрогнозувати, як зміниться життя людей через невеликі інтервенції. Але стосовно психічного здоров’я можна стверджувати впевнено — спілкування в реальному житті, підтримка та відчуття близькості офлайн, мають значно більше переваг.

Пам’ятайте, іноді важливо та корисно бути поза зоною досяжності» (кінець цитати).


"ОБКОМ"

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04 Мая 2019 09:37

 

 

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