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За годину Зеленського зустрічатимуть у Раді

Сьогодні у Верховній Раді має відбутися зустріч спікера парламенту з керівниками фракцій та Зеленським.


Про це у коментарі УНІАН повідомив лідер фракції «Самопоміч» Олег Березюк.

«Вчора повідомив мені голова Верховної Ради про те, що сьогодні на 15-ту годину буде зустріч з керівниками фракцій і головою Верховної Ради, та новообраним президентом України», - сказав Березюк.

На запитання, що саме обговорюватиметься на цій зустрічі, він висловив припущення, що в тому числі обговорюватиметься дата інавгурації президента. За словами депутата, рішення щодо інавгурації може прийматися або постановою парламенту, або ж «сам голова Верховної Ради підпише». «Сьогодні, можливо, про це будемо говорити», - додав Березюк.

22 квітня голова Верховної Ради України Андрій Парубій заявив, що дата інавгурації новообраного президента буде узгоджуватись після завершення підрахунку та публікації результатів виборів у рамках закону. «10 днів дається ЦВК для оголошення результатів виборів, які потім мають бути надруковані як рішення в «Голосі України». Після цього надається 30 днів на процедуру проведення інавгурації», - нагадав голова парламенту.

30 квітня Центральна виборча комісія офіційно оголосила Володимира Зеленського переможцем президентських виборів.

3 травня офіційні результати виборів президента було оприлюднено на сайті парламентського видання «Голос України».

Народним депутатом Сергієм Міщенком 3 травня зареєстровано у Верховній Раді проект постанови (№10270) про проведення урочистого засідання парламенту, присвяченого складенню присяги українському народові новообраним президентом України Володимиром Зеленським 19 травня.

Перший заступник голови ВР Ірина Геращенко заявила, що парламент ухвалить постанову про призначення дати інавгурації новообраного президента України на пленарному тижні 13-17 травня.

Згідно із законом про вибори президента, новообраний президент набуває повноважень з моменту складення присяги українському народу на урочистому засіданні Верховної Ради, після чого ЦВК вручає йому посвідчення президента України.

Інавгурація має відбутися протягом 30 днів після оголошення офіційних результатів виборів.

За оцінками деяких експертів, в разі наявності підстав для розпуску парламенту, він може бути розпущений президентом України не пізніше 28 травня, оскільки відповідно до Конституції України ВР не можна розпускати за півроку до парламентських виборів. Якщо складення присяги відбудеться після 28 травня, то у Володимира Зеленського не буде жодних шансів його розпустити.


"ОБКОМ"

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04 Мая 2019 13:48

 

 

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Ні, тому що мої опоненти – це вороги України (24)

Я людина не злопам’ятна: помстилася, забанила - та й забула (2)

Так, бо Великдень незабаром (2)

Зарано миритися – восени ще Верховну Раду обирати (9)

Вибори показали, ху із ху в моєму оточенні – і цей досвід я запам’ятаю (33)

Живемо за «Гамлєтом»: не можна мстить, повинні ми любити всіх… бо кожний з них – народ (5)

А я примудрився ні з ким не посваритися (19)

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АРХИВ ГОЛОСОВАНИЙ

 