Завершено перебування Артеменка на посаді голови Нацради по ТБ і радіо

Вибори позаду. Ви готові вибачитися і прийняти вибачення за ті образи, якими ми усі так щиро ділилися один з одним впродовж цих перегонів? Ні, тому що мої опоненти – це вороги України (24) Я людина не злопам’ятна: помстилася, забанила - та й забула (2) Так, бо Великдень незабаром (2) Зарано миритися – восени ще Верховну Раду обирати (9) Вибори показали, ху із ху в моєму оточенні – і цей досвід я запам’ятаю (33) Живемо за «Гамлєтом»: не можна мстить, повинні ми любити всіх… бо кожний з них – народ (5) А я примудрився ні з ким не посваритися (19) Введите, пожалуйста, цифры с рисунка: АРХИВ ГОЛОСОВАНИЙ