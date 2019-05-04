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02 мая

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Завершено перебування Артеменка на посаді голови Нацради по ТБ і радіо

Президент України Петро Порошенко підписав указ про звільнення Юрія Артеменка з посади члена Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення.


Відповідний указ президента №186/2019 від 4 травня 2019 року оприлюднено в суботу на сайті глави держави, повідомив Інтерфакс-Україна.

«Відповідно до пункту 13 частини першої статті 106 Конституції України постановляю: звільнити Артеменка Юрія Анатолійовича з посади члена Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення», - йдеться в документі.

Раніше цього дня на сайті Нацради з'явилася заява Ю. Артеменка, в якій він повідомив про рішення подати у відставку і піти з посади, яку він займав з 2014 року.


"ОБКОМ"

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04 Мая 2019 14:09

 

 

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Ні, тому що мої опоненти – це вороги України (24)

Я людина не злопам’ятна: помстилася, забанила - та й забула (2)

Так, бо Великдень незабаром (2)

Зарано миритися – восени ще Верховну Раду обирати (9)

Вибори показали, ху із ху в моєму оточенні – і цей досвід я запам’ятаю (33)

Живемо за «Гамлєтом»: не можна мстить, повинні ми любити всіх… бо кожний з них – народ (5)

А я примудрився ні з ким не посваритися (19)

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АРХИВ ГОЛОСОВАНИЙ

 