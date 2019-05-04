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Завершено перебування Артеменка на посаді голови Нацради по ТБ і радіо
Президент України Петро Порошенко підписав указ про звільнення Юрія Артеменка з посади члена Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення.
Відповідний указ президента №186/2019 від 4 травня 2019 року оприлюднено в суботу на сайті глави держави, повідомив Інтерфакс-Україна.
«Відповідно до пункту 13 частини першої статті 106 Конституції України постановляю: звільнити Артеменка Юрія Анатолійовича з посади члена Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення», - йдеться в документі.
Раніше цього дня на сайті Нацради з'явилася заява Ю. Артеменка, в якій він повідомив про рішення подати у відставку і піти з посади, яку він займав з 2014 року.
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