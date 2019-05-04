НАБУ і ДБР злагодженими зусиллями обшукали головних податківців Львівщини

Детективи Національного антикорупційного бюро України спільно зі слідчими Державного бюро розслідувань здійснили обшуки у чиновників Головного управління Державної фіскальної служби у Львівській області, а також у низці компаній.

«Слідчі дії санкціоновані і здійснюються в межах розслідування фактів незаконного формування податкового кредиту з ПДВ, а також незаконного виведення, за винагороду, безготівкових коштів із реального сектору економіки в готівку», - повідомляє НАБУ на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

Попередня правова кваліфікація - ст. 205 ч. 2, ст. 364 ч. 2 Кримінального кодексу України (підроблення документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи та фізичних осіб-підприємців; зловживання владою або службовим становищем).