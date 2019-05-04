Зеленський вирішив відзначити День піонерії ім. Леніна власною інавгурацією

Присяга теж має бути «прикольною». Щось на зразок: «Я, Володимир Зеленський, вступаючи на посаду Президента України, перед лицем своїх товаришів-депутатів зуб даю…»

Новообраний президент Володимир Зеленський на зустрічі з керівниками фракцій парламенту в суботу наполягатиме на даті інавгурації 19 травня. Про це він повідомив журналістам під будівлею Верховної Ради, інформує Українська правда.

«Ми будемо пропонувати 19 число, так хочемо», - відповів він на питання, на якій даті інавгурації наполягатиме.

Він також зазначив, що тема інавгурації буде головною темою зустрічі з головами фракцій.

«Почнемо з цього, а потім продовжимо розмову. Ми хочемо відверту одну зустріч, щоб ми домовилися хоч про щось. Про щось треба починати говорити», - сказав Зеленський.