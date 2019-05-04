 

04 мая

16:00

Зеленський незабаром в «декілька ходів» покаже Росії, який він «молодий і креативний»

15:35

Зеленський вирішив відзначити День піонерії ім. Леніна власною інавгурацією

14:20

НАБУ і ДБР злагодженими зусиллями обшукали головних податківців Львівщини

14:09

Завершено перебування Артеменка на посаді голови Нацради по ТБ і радіо

13:48

За годину Зеленського зустрічатимуть у Раді

09:37

Після перемоги віртуала з «Кварталa» Супрун розповіла про небезпеку Instagram для інфантильного суспільства

08:06

На гастролях у Брюсселі заслужені слуги Зеленського виступили з програмою «Реформи»

07:39

Доба ООС: поранено щe двох українських військових

03 мая

23:55

ЦИТАТА_03.05.19: «Душі наших померлих близьких не потребують матеріальних нагород»

23:33

Порошенко звільнив начальника Служби безпеки Президента України

23:11

В «парламенті» окупованого Криму Зеленським запропонували варіант обміну розкішної квартири Олени

22:34

Перша віце-спікер Ради від «Блоку Порошенка» запевняє, що ВР не будуть тягнути з інавгурацією Зеленського

22:17

Трамп з Путіним говорив про Україну з Зеленським

15:03

На «безсмертний» марш у Києві заявлено вдвічі більше бажаючих, ніж з’явилося торік

13:41

«ПєтєЗЕмєнітєль», прийди-допоможи: ЗЕватники вимагають від «слуги двох народів» почути голос РФ - і «зрушити росіян на повалення ще одного злочинного режиму»

11:56

Пірати Керченської протоки: росіяни відмовилися від участі у слуханнях трибуналу ООН щодо українських моряків

10:56

На будинок нардепа Павла Пинзеника напали розбійники

10:47

Справа укробразильця Мораеса: УЄФА виніс вердикт

10:13

Коломойський дав зрозуміти: Порошенко програв, бо у нього були «5 канал», Мінстець і Вітьок Уколов

07:32

Доба ООС: рашистська орда знову вдалася до тактики «кочівних мінометів» - поранено трьох українських військових

02 мая

23:58

ЦИТАТА_02.05.19: Про те, що речник Зеленського регулярно спростовує його заяви про «спільне» з Росією

23:18

«Нафтогаз» вважає, що Москва у Пекіна почала переговори щодо транзиту газу територією України

22:00

Вбивство Гандзюк: прокуратура отримує неабияке задоволення – на її прохання з СІЗО звільнено одного з підозрюваних

20:17

Сценарист «Слуги народу» розповив, коли на сцени з’являться нові «слуги»: міністри, очільники ГПУ та СБУ. А саме – за сценарієм, якого ще немає

15:44

АМКУ розслідує змову на тендері щодо реконструкції Шулявського мосту

14:00

Син Авакова зіграв весілля в Італії. Чи був тамадою російський телешоумен Соловйов, або хтось інший з сусідів «по Комо» - таємниця

12:44

Місія ООН: за 5 років після подій в Одесі нікого не притягнуто до відповідальності

11:03

Ідея перетворити дебати на шоу на стадіоні з’явилася у Зеленського під час шоу на стадіоні

10:09

Зранку в Одесі все спокійно, але зграя вже тут: Допа, Мураєв і «сука православна» (фото)

08:45

«Перша кінна» Порошенка: перевзуваємо підкови на скаку

Зеленський незабаром в «декілька ходів» покаже Росії, який він «молодий і креативний»

Зеленський заявляє про підготовку заходів у відповідь на ініціативи Росії щодо паспортизації жителів окупованої частини Донбасу.


Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив журналістам, відповідаючи на запитання, чи має він пропозиції до парламенту стосовно ініціатив Росії з видачі російських паспортів мешканцям ОРЛДО.

«Готуємо. У нас є кілька ходів, скажімо так. В цьому плані ми повинні бути креативними, повинні бути швидкими, розумними – такими, як є ми, молоді. Тому будемо поки що готувати, а потім ми покажемо», - зазначив Зеленський.

Як відомо, 24 квітня президент РФ Володимир Путін підписав указ про спрощене отримання російських паспортів жителями тимчасово окупованого Донбасу.

27 квітня Путін заявив, що Росія може спростити процедуру отримання громадянства для всіх українців, а не тільки тих, які живуть на окупованих територіях Донбасу.

29 і 30 квітня у Ростовській області відкрилися два центри видачі російських паспортів жителям окупованих районів Луганської та Донецької областей.

1 травня Путін підписав указ, яким спростив порядок отримання російського громадянства для окремих категорій громадян України. Право на отримання громадянства РФ у спрощеному порядку, зокрема, отримали громадяни України, які не мають громадянства (підданства) іншої держави, а також особи без громадянства, які народилися та постійно проживали на території Криму й виїхали за межі півострова до 18 березня 2014 року, а також їхні діти, чоловіки (дружини) та батьки.


"ОБКОМ"

Версия для печати  Версия для печати

04 Мая 2019 16:00

 

 

Вибори позаду. Ви готові вибачитися і прийняти вибачення за ті образи, якими ми усі так щиро ділилися один з одним впродовж цих перегонів?

Ні, тому що мої опоненти – це вороги України (24)

Я людина не злопам’ятна: помстилася, забанила - та й забула (2)

Так, бо Великдень незабаром (2)

Зарано миритися – восени ще Верховну Раду обирати (9)

Вибори показали, ху із ху в моєму оточенні – і цей досвід я запам’ятаю (33)

Живемо за «Гамлєтом»: не можна мстить, повинні ми любити всіх… бо кожний з них – народ (5)

А я примудрився ні з ким не посваритися (19)

Введите, пожалуйста, цифры с рисунка:
АРХИВ ГОЛОСОВАНИЙ

 