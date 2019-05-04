Оркобразилець Лусваргі отримав вирок не на свою користь – на відміну от укробразильця Мораеса (фото)

Бразильський поплічник орків «ДНР-ЛНР» Лусваргі, який колись обіцяв «дійти до Києва і закінчити війну», штурмував Дебальцеве, отримав вирок, на який заслуговує – хоча й замало.

Обвинуваченого в участі в терористичних організаціях бразильця Рафаеля Маркуса Лусваргі засудили до 13 років ув’язнення, пише Українська правда.

Рішення виніс 2 травня Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської області, повідомляє прес-служба прокуратури Києва.

«Суд заслухавши доводи сторін, визнав обвинуваченого винним за ч.1 258-3, ч.2 ст. 260 КК України та призначив йому покарання у вигляді 13 років позбавлення волі з конфіскацією майна», – йдеться у повідомленні (обвинувачення просило 14 років).

Крім того, суд стягнув з іноземця витрати на проведення експертиз у сумі близько 15 тисяч гривень.

При виконанні вироку обвинуваченому буде зараховано строк, проведений ним під вартою станом на 2 травня 2019 р.

За словами прокурорів, у ході судового слідства були наведені беззаперечні докази вини іноземця в інкримінованих злочинах.

У свою чергу обвинувачений визнавав свою вину лише в частині участі у діяльності не передбачених законом збройних формувань, однак заперечував участь у діяльності терористичних організацій.

Нагадаємо:

У жовтні 2016 року Лусваргі затримали співробітники СБУ під час перетину державного кордону України в терміналі D міжнародного аеропорту «Бориспіль».

У січні 2017 року Печерський районний суд Києва визнав бразильця винним у створенні терористичної організації, створенні непередбачених законом збройних формувань і призначив покарання у вигляді 13 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Він став першим іноземцем не з Росії, засудженим Києвом за участь у війні на Донбасі.

У серпні 2017 року Апеляційний суд Києва скасував вирок і повернув справу Лусваргі на новий розгляд.

У травні 2018 року журналісти програми «Радіо Свобода Донбас.Реалії» https://www.radiosvoboda.org/a/donbass-realii-lusvargi/29206255.htmlвиявили, що Лусваргі, який колись обіцяв «дійти до Києва і закінчити війну», штурмував Дебальцеве і зазнав поранення під Донецьким аеропортом, перебуває на волі.

4 травня представники організацій «Національний корпус», С14 та «Традиції і порядок» схопили Лусваргі в Києві й привели його до СБУ.

За слухання справи взявся Павлоградський міськрайонний суд.

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