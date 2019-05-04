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ЦИТАТА_04.05.19: «…Так ждут нас наши мертвые в могилах, Как дети у забора в детсаду»
Почався Поминальний тиждень.
…Мабуть, так (російська поетеса Інна Кабиш, 1996 рік):
«А мертвые беспомощны, как дети,
Друг к другу жмутся и глядят нам вслед.
И ты глядишь, в сиреневом берете,
И падают снежинки на берет.
И даже с места сдвинуться не в силах,
Все ждешь, когда я за тобой приду…
Так ждут нас наши мертвые в могилах,
Как дети у забора в детсаду».
(Київ, вхід на Солом’янське кладовище, 4 травня 2019 р.)
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