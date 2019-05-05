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До відома майбутніх «гібридних» громадян РФОРДЛО: в Росії вже діють нові правила для месенджерів – «не спрятаться, не скрыться»

З 5 травня в Росії набрали чинності нові правила ідентифікації у месенджерах за номером телефону.


Документ про нові правила ідентифікації користувачів месенджерів наприкінці 2018 року підписав глава уряду РФ Дмитро Медведєв, нагадує Українська правда.

Відтепер сервіси мають перевіряти номери користувачів через операторів зв'язку протягом 20 хвилин. Якщо оператор не відповість вчасно або не знайде даних про користувача, він не зможе пройти перевірку, пише Дождь.

Користувач зможе пройти ідентифікацію повторно, якщо змінить інформацію про себе або використовує інший номер.

Користувачам, які не пройшли перевірку, месенджер зобов'язаний заборонити відправку повідомлень. Стільниковий оператор у свою чергу має вносити до своєї бази даних як інформацію про те, яким додатком користується абонент, так і унікальний код ідентифікації.

Представники так званої «великої четвірки» мобільних операторів – МТС, Білайн, Мегафон, Tele2 – вже заявили, що готові виконувати нові вимоги, пише Радіо Свобода. Представники Facebook Messenger, Whats App, Instagram і Viber ситуацію поки що не коментують.

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"ОБКОМ"

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05 Мая 2019 13:20

 

 

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Ні, тому що мої опоненти – це вороги України (25)

Я людина не злопам’ятна: помстилася, забанила - та й забула (2)

Так, бо Великдень незабаром (2)

Зарано миритися – восени ще Верховну Раду обирати (10)

Вибори показали, ху із ху в моєму оточенні – і цей досвід я запам’ятаю (34)

Живемо за «Гамлєтом»: не можна мстить, повинні ми любити всіх… бо кожний з них – народ (5)

А я примудрився ні з ким не посваритися (19)

Введите, пожалуйста, цифры с рисунка:
АРХИВ ГОЛОСОВАНИЙ

 