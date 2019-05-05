По Києву оголошено штормове попередження. А на Закарпатті уся вода піде до річок, та й годі У столиці та Київській області до кінця доби очікуються пориви вітру 15-20 м/с.

Як повідомляє Український гідрометцентр, у столиці та Київській області у найближчу годину з утриманням до кінця доби очікуються пориви вітру 15-20 м/с. Також Державній службі України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) попереджають про підвищення рівнів води на річках Закарпатської області. «В результаті випадання значних опадів очікуються підйоми рівнів води над поточними рівнями) на 0,3-1,0 м 5-6 травня на річках Закарпаття і 6-7 травня на річках басейнів Прута та Сірету без негативних наслідків», - повідомили у відомстві.

УНІАН Версия для печати 05 Мая 2019 16:23 Опубликовать Tweet







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