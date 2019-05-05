У міністра внутрішніх справ Авакова заспокоїли: лідерам фракцій Ради, які проігнорували зустріч з Зеленським, нічого не загрожує

Лідерів застигнули зненацька, тому «ноу кріміналіті», як то кажуть в уряді РФ. Проте… ось й «настав час таких історій».

Член колегії МВС, народний посіпака Авакова від «Народного фронту», особа, наближена до «ЗЕ!Команди» - тобто Антон Геращенко стверджує, що на зустріч із новообраним президентом України Володимиром Зеленським в парламенті прийшли не всі лідери фракцій, оскільки це був раптовий захід.

Про це Геращенко сказав в ефірі телеканалу «112 Україна», відповідаючи на питання щодо відсутності на зустрічі голів фракцій «Блоку Петра Порошенка» та «Народного фронту», заспокоїв УНІАН.

Геращенко зауважив, що ідея провести цю зустріч виникла раптово 3 травня, під час зустрічі спікера Верховної Ради Андрія Парубія з Зеленським.

«В цьому вся причина. Це ніякий не демарш. Просто це була раптова ініціатива Андрія Парубія, і, відповідно, не всі були в Києві», - пояснив депутат.

Як вже відомо, учора, 4 травня, у Верховній Раді Зеленський провів зустріч з представниками парламентських фракцій, на якій, зокрема, обговорювалося питання інавгурації. У зустрічі взяли участь, зокрема, лідер фракції «Самопоміч» Олег Березюк, голова фракції «Опоблок» Вадим Новинський, співголова групи «Відродження» Віктор Бондар, член фракції «Батьківщина» Іван Крулько, перший заступник голови фракції «Народний фронт» Андрій Тетерук, член фракції «Народний фронт» Антон Геращенко, від фракції «Блок Петра Порошенка» була присутня перший віце-спікер Ірина Геращенко.

Як повідомив Бондар, на заході були присутні представники практично всіх фракцій, окрім фракції Радикальної партії (див. про це Покинутий ахметівським «Зіною» Ляшко радикально заграє з Зеленським: Володю, хочеш зустрітися – зателефонуй).