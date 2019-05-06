|
|
|
Доба ООС: одного окупанта ліквідовано повністю, ще п'ятьох – частково
Про це повідомляє прес-центр Операції об'єднаних сил.
У зведенні станом на 07:00 06 травня говориться:
«5 травня збройні формування Російської Федерації 11 разів порушили режим припинення вогню, з них двічі – із застосуванням заборонених Мінськими угодами 120 мм мінометів. Ворог також обстрілював наших захисників з озброєння бойових машин піхоти, протитанкових ракетних комплексів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» противник сім разів обстріляв позиції Об'єднаних сил:
з 120 мм мінометів – біля міста АВДІЇВКА;
двічі з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – біля населених пунктів ТАЛАКІВКА і ПАВЛОПІЛЬ;
двічі з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – поблизу населеного пункту ЛЕБЕДИНСЬКЕ;
з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – поблизу населеного пункту БОГДАНІВКА;
з автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї – біля населеного пункту ПИЩЕВИК.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» позиції наших захисників були обстріляні чотири рази:
з 120 мм мінометів – біля села НОВОЗВАНІВКА;
з озброєння бойових машин піхоти та гранатометів різних систем – поблизу населеного пункту НОВООЛЕКСАНДРІВКА;
двічі з протитанкових ракетних комплексів – біля населеного пункту КРИМСЬКЕ.
Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає. На кожний обстріл противник отримав адекватну відповідь.
За даними розвідки Об'єднаних сил, 05 травня одного окупанта знищено, ще п'ятьох – поранено.
Від початку поточної доби ворожих обстрілів позицій Об'єднаних сил не зафіксовано».
|
|
|
Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку