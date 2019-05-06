Доба ООС: одного окупанта ліквідовано повністю, ще п'ятьох – частково

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Про це повідомляє прес-центр Операції об'єднаних сил.


У зведенні станом на 07:00 06 травня говориться:

«5 травня збройні формування Російської Федерації 11 разів порушили режим припинення вогню, з них двічі – із застосуванням заборонених Мінськими угодами 120 мм мінометів. Ворог також обстрілював наших захисників з озброєння бойових машин піхоти, протитанкових ракетних комплексів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» противник сім разів обстріляв позиції Об'єднаних сил:

з 120 мм мінометів – біля міста АВДІЇВКА;

двічі з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – біля населених пунктів ТАЛАКІВКА і ПАВЛОПІЛЬ;

двічі з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – поблизу населеного пункту ЛЕБЕДИНСЬКЕ;

з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – поблизу населеного пункту БОГДАНІВКА;

з автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї – біля населеного пункту ПИЩЕВИК.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» позиції наших захисників були обстріляні чотири рази:

з 120 мм мінометів – біля села НОВОЗВАНІВКА;

з озброєння бойових машин піхоти та гранатометів різних систем – поблизу населеного пункту НОВООЛЕКСАНДРІВКА;

двічі з протитанкових ракетних комплексів – біля населеного пункту КРИМСЬКЕ.

Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає. На кожний обстріл противник отримав адекватну відповідь.

За даними розвідки Об'єднаних сил, 05 травня одного окупанта знищено, ще п'ятьох – поранено.

Від початку поточної доби ворожих обстрілів позицій Об'єднаних сил не зафіксовано».


"ОБКОМ"

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06 Мая 2019 07:53

 

 

Вибори позаду. Ви готові вибачитися і прийняти вибачення за ті образи, якими ми усі так щиро ділилися один з одним впродовж цих перегонів?

Ні, тому що мої опоненти – це вороги України (25)

Я людина не злопам’ятна: помстилася, забанила - та й забула (2)

Так, бо Великдень незабаром (2)

Зарано миритися – восени ще Верховну Раду обирати (11)

Вибори показали, ху із ху в моєму оточенні – і цей досвід я запам’ятаю (38)

Живемо за «Гамлєтом»: не можна мстить, повинні ми любити всіх… бо кожний з них – народ (6)

А я примудрився ні з ким не посваритися (22)

Введите, пожалуйста, цифры с рисунка:
АРХИВ ГОЛОСОВАНИЙ

 