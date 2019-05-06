Освіта нижче середньої: щоб отримати атестат, школярам ОРДЛО і РФ необхідно позначити «ДНР» як «регіон Росії» (фото)

Саме так позначено окуповані РФ райони Донецької області у завдання для іспитів з географії.

Про це повідомили «Факти» (далі - мовою цього київського видання):

«В заданиях по географии для выпускников школ оккупированного Донбасса Донецкая область обозначена как регион России. Это следует из информации, опубликованной на сайте так называемого «министерства образования ДНР»:

«Задание 13 № 5752:

В каких из трех перечисленных регионов России ведется добыча каменного угля?

1) Донецкая область

2) Курская область

3) Республика Коми

4) Кемеровская область

5) Московская область

6) Ямало-Ненецкий автономный округ

Пояснение:

Крупнейшие бассейны угля в России — Кузбасс, Донбасс, Печорский, Канско-Ачинский бассейн, Иркутский.

1. Донецкая область — Донбасс.

3. Республика Коми — Печорский бассейн.

4. Кемеровская область — Кузбасс».

О том, что такое задание по географии будет в вопросниках государственной итоговой аттестации для 9-х классов, а также для единого государственного экзамена (ЕГЭ) для 11-х классов «ФАКТАМ» подтвердили источники на оккупированной территории и в России. На одном из российских сайтов для подготовки выпускников под тем же номером аналогичное задание выглядит точно так же.

Как следует из информационных ресурсов оккупантов, в этом году всего 260 донецких выпускников поедут сдавать Единый госэкзамен на территорию России: пункты сдачи экзаменов будут оборудованы в приграничных городах Ростовской области — Таганроге и Матвеевом Кургане. Это дает малой толике выпускников ОРДО право поступать в российские вузы.

Поступать выпускники, граждане Украины, в российские вузы будут как иностранцы — то есть за обучение им придется платить. Стать гражданами России, даже после объявленной президентом России кампании по паспортизации жителей оккупированного Донбасса, выпускники никак не успеют.

Напомним, что на мирной территории Украины выпускники школ, прибывшие с оккупированных территорий, могут поступать в вуз без внешнего независимого оценивания, без аттестата и без паспорта» (кінець цитати).