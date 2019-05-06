Порошенко передчасно «поховав» Тараса Чорновола (фото)*****

Подих полегшення пронісся рядами «порохоботів», екс-«регіоналів», телеглядачів «Прямого» тощо: живий Тарасик, живий.

У неділю, 5 травня, президент Петро Порошенко «поховав» екс-нардепа Тараса Чорновола, переплутавши його з батьком В'ячеславом Чорноволом, повідомив УНІАН.

«Боротьбі за волю, свободу і демократію нашого народу присвятили себе та інші правозахисники - і Мустафа Джемілєв, і ті, хто не дожив до наших днів, - Тарас Чорновіл та Левко Лук'яненко», - написав він у своєму Twitter.

Пізніше Порошенко виправив свою помилку і змінив ім'я Тараса Чорновола на «В'ячеслав Чорновіл».

*****UPD: Джерела «Обкома» стверджують, що Тарас дійсно ледь не вмер від цієї звістки, і його «останніми» словами було: «Так що, з відомості по зарплатні в Адміністрації президента мене вже викреслили?»..