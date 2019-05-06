 

06 мая

16:57

Завтра зранку Порошенка чекатимуть у Луценка: допит

16:03

«На даний момент» юрист Луценко не бачить жодних «моральних підстав» йти у відставку. Тім більш – юридичних підстав

15:28

Луценко готовий ділитися з Зеленським своїм видатним досвідом подолання корупції та монополізму

15:00

Будівля незалежного каналу «1+1» дочекається свого господаря: НБУ не домігся зняття арешту з активів Коломойського

14:22

Не всі міністри тікають з державного човна, дехто навпаки – готовий служити далі у складі «молодого» екіпажу

13:14

Урочисто відкритий Порошенком напередодні виборів аеропорт у Закарпатті виявися нікому не потрібним (фото)

12:36

Один знайомий юриста Зеленського голова Конституційного суду може не дотягнути до інавгурації

11:47

ЗМІ РФ отримали ще одне свідчення правоти Путіна: як же ж глибоко заховане коріння українського «печерного антисемітизму»!

09:43

Порошенко передчасно «поховав» Тараса Чорновола (фото)*****

09:02

Освіта нижче середньої: щоб отримати атестат, школярам ОРДЛО і РФ необхідно позначити «ДНР» як «регіон Росії» (фото)

07:53

Доба ООС: одного окупанта ліквідовано повністю, ще п'ятьох – частково

05 мая

16:58

У міністра внутрішніх справ Авакова заспокоїли: лідерам фракцій Ради, які проігнорували зустріч з Зеленським, нічого не загрожує

16:23

По Києву оголошено штормове попередження. А на Закарпатті уся вода піде до річок, та й годі

15:04

Версія поліції: нічне вбивство у кафе заступника начальника відділення пов'язане з його службовою діяльністю, певно

13:20

До відома майбутніх «гібридних» громадян РФОРДЛО: в Росії вже діють нові правила для месенджерів – «не спрятаться, не скрыться»*****

10:44

НАЗК викрило нардепів, які «діяли у власних інтересах»: виявилось, що в Раді у Дубневича є не тільки рідний брат, а ще й Святош

07:32

Доба ООС: поранено одного нашого військового - в окупантів «два по 200»

04 мая

23:52

ЦИТАТА_04.05.19: «…Так ждут нас наши мертвые в могилах, Как дети у забора в детсаду»

22:37

Покинутий ахметівським «Зіною» Ляшко радикально заграє з Зеленським: Володю, хочеш зустрітися – зателефонуй

20:55

Оркобразилець Лусваргі отримав вирок не на свою користь – на відміну от укробразильця Мораеса (фото)

20:21

Кличко примудрився вибити за екскурсію по Києву $50 тис. Без застосування сили - під музику Сантани (фото, аудіо)

18:48

Інавгурант не зміг дізнатися у депутатів, коли він стане гарантом

16:00

Зеленський незабаром в «декілька ходів» покаже Росії, який він «молодий і креативний»

15:35

Зеленський вирішив відзначити День піонерії ім. Леніна власною інавгурацією

14:20

НАБУ і ДБР злагодженими зусиллями обшукали головних податківців Львівщини

14:09

Завершено перебування Артеменка на посаді голови Нацради по ТБ і радіо

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За годину Зеленського зустрічатимуть у Раді

09:37

Після перемоги віртуала з «Кварталa» Супрун розповіла про небезпеку Instagram для інфантильного суспільства

08:06

На гастролях у Брюсселі заслужені слуги Зеленського виступили з програмою «Реформи»

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Доба ООС: поранено щe двох українських військових

Порошенко передчасно «поховав» Тараса Чорновола (фото)*****

Подих полегшення пронісся рядами «порохоботів», екс-«регіоналів», телеглядачів «Прямого» тощо: живий Тарасик, живий.


У неділю, 5 травня, президент Петро Порошенко «поховав» екс-нардепа Тараса Чорновола, переплутавши його з батьком В'ячеславом Чорноволом, повідомив УНІАН.

«Боротьбі за волю, свободу і демократію нашого народу присвятили себе та інші правозахисники - і Мустафа Джемілєв, і ті, хто не дожив до наших днів, - Тарас Чорновіл та Левко Лук'яненко», - написав він у своєму Twitter.

Пізніше Порошенко виправив свою помилку і змінив ім'я Тараса Чорновола на «В'ячеслав Чорновіл».

*****UPD: Джерела «Обкома» стверджують, що Тарас дійсно ледь не вмер від цієї звістки, і його «останніми» словами було: «Так що, з відомості по зарплатні в Адміністрації президента мене вже викреслили?»..


"ОБКОМ"

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06 Мая 2019 09:43

 

 

Вибори позаду. Ви готові вибачитися і прийняти вибачення за ті образи, якими ми усі так щиро ділилися один з одним впродовж цих перегонів?

Ні, тому що мої опоненти – це вороги України (25)

Я людина не злопам’ятна: помстилася, забанила - та й забула (2)

Так, бо Великдень незабаром (2)

Зарано миритися – восени ще Верховну Раду обирати (11)

Вибори показали, ху із ху в моєму оточенні – і цей досвід я запам’ятаю (38)

Живемо за «Гамлєтом»: не можна мстить, повинні ми любити всіх… бо кожний з них – народ (6)

А я примудрився ні з ким не посваритися (22)

Введите, пожалуйста, цифры с рисунка:
АРХИВ ГОЛОСОВАНИЙ

 