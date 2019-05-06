ЗМІ РФ отримали ще одне свідчення правоти Путіна: як же ж глибоко заховане коріння українського «печерного антисемітизму»!

Завчасно, у передчутті перемоги ЗЕКОдуету Зеленського-Коломойського підступні українські антисеміти сховалися у печерах, схронах, метро, шахтах – так глибокого, що ані Вадим Рабинович, ані його поплічник по боротьбі Вова Кацман, ані Фельдман харківський ніяк не можуть їх витягнути на поверхню, щоб пред’явити «стурбованим» ЄС і РФ нові докази своїх страждань і утисків з боку «націонал-нацистів» України…

В Україні у 2018 році не було зафіксовано жодного випадку насильства на ґрунті антисемітизму, однак вандалізм усе ще присутній, повідомив віце-прем'єр-міністр України Павло Розенко, інформує Інтерфакс-Україна.

«Уряд і Україна загалом засуджують будь-які прояви нетолерантності та антисемітизму, і на національному, і на міжнародному рівні... В Україні протягом 2018 року - і ми можемо цим пишатися - не було зафіксовано жодного випадку антисемітського насильства. На жаль, усе ще залишаються, але зменшуються, прояви вандалізму антисемітської спрямованості», - сказав він на Kyiv Jewish Forum у понеділок у Києві.

Віце-прем'єр наголосив, що Україна докладає всіх зусиль для захисту власних громадян від посягань на їхню честь.

«Україна ніколи не підтримуватиме жодних проявів антисемітизму, ксенофобії та нетолерантності», - зазначив П. Розенко.

Від «Обкому»: Нагадаємо відомий «сигнал» усьому світу від Путіна часів «руської весни» 2014 р.: «Власть в Украине захватили фашисты, националисты и антисемиты».

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