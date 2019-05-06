Один знайомий юриста Зеленського голова Конституційного суду може не дотягнути до інавгурації

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14 травня Конституційний суд України може звільнити Станіслава Шевчука з посади голови через системні порушення.


Про це повідомляє Bihus.info з посиланням на свої джерела, пише Українська правда.

Відзначається, що цього дня на спецзасіданні судді КС розглядатимуть висновок Постійної комісії з питань регламенту та етики, і Шевчук може втратити посаду не тільки голови, але і судді КС.

«Комісія дійшла висновку про наявність підстав для звільнення Шевчука Станіслава Володимировича з посади судді Конституційного суду у зв'язку з вчиненням ним істотного дисциплінарного проступку, грубим та системних нехтуванням своїми обов'язками, що є несумісним зі статусом судді Конституційного суду України та виявило його невідповідність займаній посаді», - йдеться у висновку комісії.

Вказується, що Шевчук видавав незаконні розпорядження, політизував діяльність КС та його голови, ігнорував права суддів, порушував конституційні гарантії тощо.

На сайті Конституційного суду наразі жодної інформації ані про висновок комісії, ані про спеціальне засідання суду немає.

ДИВ. ТАКОЖ: Підпадаючий під люстрацію юрист ЗЕКоломойської команди заходив до свого знайомого голови КСУ потеревенити, але не про люстрацію


"ОБКОМ"

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06 Мая 2019 12:36

 

 

Вибори позаду. Ви готові вибачитися і прийняти вибачення за ті образи, якими ми усі так щиро ділилися один з одним впродовж цих перегонів?

Ні, тому що мої опоненти – це вороги України (25)

Я людина не злопам’ятна: помстилася, забанила - та й забула (2)

Так, бо Великдень незабаром (2)

Зарано миритися – восени ще Верховну Раду обирати (11)

Вибори показали, ху із ху в моєму оточенні – і цей досвід я запам’ятаю (38)

Живемо за «Гамлєтом»: не можна мстить, повинні ми любити всіх… бо кожний з них – народ (6)

А я примудрився ні з ким не посваритися (22)

Введите, пожалуйста, цифры с рисунка:
АРХИВ ГОЛОСОВАНИЙ

 