Один знайомий юриста Зеленського голова Конституційного суду може не дотягнути до інавгурації

14 травня Конституційний суд України може звільнити Станіслава Шевчука з посади голови через системні порушення.

Про це повідомляє Bihus.info з посиланням на свої джерела, пише Українська правда.

Відзначається, що цього дня на спецзасіданні судді КС розглядатимуть висновок Постійної комісії з питань регламенту та етики, і Шевчук може втратити посаду не тільки голови, але і судді КС.

«Комісія дійшла висновку про наявність підстав для звільнення Шевчука Станіслава Володимировича з посади судді Конституційного суду у зв'язку з вчиненням ним істотного дисциплінарного проступку, грубим та системних нехтуванням своїми обов'язками, що є несумісним зі статусом судді Конституційного суду України та виявило його невідповідність займаній посаді», - йдеться у висновку комісії.

Вказується, що Шевчук видавав незаконні розпорядження, політизував діяльність КС та його голови, ігнорував права суддів, порушував конституційні гарантії тощо.

На сайті Конституційного суду наразі жодної інформації ані про висновок комісії, ані про спеціальне засідання суду немає.

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