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Урочисто відкритий Порошенком напередодні виборів аеропорт у Закарпатті виявися нікому не потрібним (фото)

Пройшли 2 місяці, пройшли вибори – і Закарпаття знову буде без авіасполучення.


10 травня буде здійснено останній рейс, а вже з 17 травня компанія «Мотор Січ» офіційно припиняє регулярні авіарейси за маршрутом «Київ – Ужгород» і назад.

Про це Mukachevo.net сьогодні, 6 травня, в ексклюзивному коментарі повідомили в контактному центрі компанії «Мотор Січ». Вже зараз придбати квитки онлайн на рейс до Ужгорода або назад можна лише на 10 травня, з наступного тижня квитки більше не продаються.

Як пояснили у компанії, рішення було ухвалено через нерентабельність рейсів у напрямку Закарпаття.

Авіарейс за цим маршрутом «Київ – Ужгород» було запущено 15 березня. Його відкривали особисто міністр інфраструктури Володимир Омелян та президент Петро Порошенко, який тоді саме прибув у Закарпаття з офіційним візитом як кандидат у президенти.

(фото twitter.com/poroshenko)

(Від «Обкому»: Нагадаємо слова Порошенка того урочистого дня: «Хочу вас усіх привітати — сьогодні ми з вами в Ужгороді зустріли відновлений регулярний рейс Київ-Ужгород. Аеропорт запрацював. Президент особисто переконався, і зараз поставлено завдання, щоб рейси виконувалися частіше».

Порошенко акцентував, що закарпатці мають витрачати годину, а не 13-14 годин, щоб дістатися до Києва. «Ми маємо привести на Закарпаття туристичний потік, і через літаки, і через потяги збільшити той потенціал, який має регіон», - наголосив П. Порошенко).

Таким чином, констатує Mukachevo.net, літаки виконували рейси буквально 2 місяці. З самого початку запуску авіасполучення було чимало питань щодо доступності ціни на літак, адже найдешевший квиток коштує від 2 тисяч гривень. А ще більше - на власне маршрут, адже рейс з Києва до Ужгорода здійснювався з 2-годинною пересадкою у Львові.

(фото twitter.com/poroshenko)

Довідково: з 2016 року до 15 березня цього року аеропорт Ужгород приймав лише чартерні та екстрені рейси. Регулярних рейсів з аеропорту не було останні 5-10 років. Їх періодично запроваджують - і скасовують.


"ОБКОМ"

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06 Мая 2019 13:14

 

 

Вибори позаду. Ви готові вибачитися і прийняти вибачення за ті образи, якими ми усі так щиро ділилися один з одним впродовж цих перегонів?

Ні, тому що мої опоненти – це вороги України (25)

Я людина не злопам’ятна: помстилася, забанила - та й забула (2)

Так, бо Великдень незабаром (2)

Зарано миритися – восени ще Верховну Раду обирати (11)

Вибори показали, ху із ху в моєму оточенні – і цей досвід я запам’ятаю (38)

Живемо за «Гамлєтом»: не можна мстить, повинні ми любити всіх… бо кожний з них – народ (6)

А я примудрився ні з ким не посваритися (22)

Введите, пожалуйста, цифры с рисунка:
АРХИВ ГОЛОСОВАНИЙ

 