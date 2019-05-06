Не всі міністри тікають з державного човна, дехто навпаки – готовий служити далі у складі «молодого» екіпажу

Міністр Клімкін провів з Зеленським плідну зустріч: довго говорив про свою відставку - але не договорив.

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін сам запропонує Зеленському свою відставку, водночас він готовий співпрацювати з ним у зовнішньополітчиній сфері. Про це Клімкін заявив журналістам під час спілкування в кулуарах «Київського єврейського форуму», повідомляє кореспондент Укрінформу.

«По-перше, мене ніхто не буде звільняти, оскільки у нас має бути політична культура. У політичній культурі, і це, я вважаю, дуже правильно, по-людськи, буде дозволити новому президенту вибрати тих, з ким він має працювати у таких сферах, як зовнішня політика і оборона. Тобто, звичайно, я маю запропонувати новому президенту свою відставку, і я це, безумовно, зроблю», - сказав Клімкін.

Він додав, що має свої, в тому числі політичні плани, але не виключає співпраці з новообраним президентом.

Міністр зазначив, що мав зустріч з Зеленським, під час якого вони обговорювали різні питання.

«Я вважаю, що там, де збігаються принципи і де збігаються пріоритети, і я в тому дуже оптимістичний, ми, безумовно, будемо працювати й далі. Це стосується як можливих порад, якщо вони будуть потрібні, обговорення, а також, можливо, участі в переговорах. Я вважаю, що це не про нас, не про персоналії, а власне про Україну», - резюмував Клімкін.

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