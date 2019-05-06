Луценко готовий ділитися з Зеленським своїм видатним досвідом подолання корупції та монополізму

Кум Порошенка, генпрокурор Луценко підкреслив, що колись реготав як упоротий з гуморесок «95-го кварталу», але зараз у Зеленського - «серйозний мандат народної довіри». Не до жартів.

Генеральний прокурор України Юрій Луценко готовий поділитися з новообраним президентом України Володимиром Зеленським своїм баченням у питаннях боротьби з корупцією та подолання монополізму.

«Якщо йому буде цікава моя точка зору на те, що необхідно змінити, щоб у країні було краще, наприклад, у питаннях боротьби з корупцією, або в подоланні монополізму, або в інших питаннях, - я готовий із ним поспілкуватися з поваги до всенародно обраного глави держави», - сказав Ю.Луценко журналістам у понеділок у Києві.

Водночас генпрокурор зазначив, що наразі ані обраний президент Володимир Зеленський, ані його представники не зверталися до нього для проведення зустрічі. Проте раніше, за словами Ю.Луценка, у нього були регулярні зустрічі із Зеленським.

«Із паном Зеленським у мене давні стосунки - це знають усі, хто дивиться «95 квартал». Але були і непублічні зустрічі, зокрема і минулого року. Вони не були частими, але були досить регулярними», - додав генпрокурор.

Він зазначив, що не голосував за Зеленського. «Але така переконлива його перемога дає йому серозний мандат народної довіри», - додав Ю. Луценко.