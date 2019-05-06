«На даний момент» юрист Луценко не бачить жодних «моральних підстав» йти у відставку. Тім більш – юридичних підстав

Так він цих «підстав» і у минулі «моменти» не бачив, ще на посаді очільника МВС. Хоча Янукович Юрку навіть кумом не був…

Генеральний прокурор Юрій Луценко не вбачає підстав писати заяву про відставку. Про це він сказав у коментарі журналістами у понеділок, повідомляє Укрінформ.

«На даний момент я не бачу ані юридичних, ані моральних підстав писати заяву про відставку, а закон про прокуратуру передбачає зміну прокурора тільки у двох випадках: коли він сам хоче піти або коли парламент хоче, щоб він пішов», - сказав очільник ГПУ.

Водночас Луценко зазначив, що готовий до ймовірної відставки, якщо парламент висловить йому недовіру.

«З іншого боку, якщо парламент висловить мені недовіру, я це сприйму абсолютно нормально... Але ми обрали президента, якого я по-людськи поважаю і буду допомагати. Ми не обрали царя, який може всіх, кого хоче, знімати, призначати - так буває тільки в серіалах, в житті все має бути за законами», - додав він.

Раніше генпрокурор Юрій Луценко уже заявляв, що не збирається писати заяву про відставку після президентських виборів, як він обіцяв у вересні минулого року.

Він пояснив, що передумав подавати у відставку після того, як ознайомився з баченням команди Володимира Зеленського щодо боротьби з корупцією, яке назвав «абсолютно дилетантським».

У свою чергу переможець президентських перегонів Володимир Зеленський назвав Юрія Луценка «старою командою» та заявив про намір призначати нових людей на посади.