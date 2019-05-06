Коломойський не припиняє битву за Дніпро: має захопити понад 1000 кв. м плацдарму

Буде цоколь - буде й «показовий» прецедент.

Центральний апеляційний господарський суд м. Дніпро 2 травня відкрив провадження за апеляційною скаргою ТОВ «Арлан» (кінцевими бенефіціарами якого є Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов) на рішення госпсуду Дніпропетровської області від 13 лютого за позовом Нацбанку про звернення стягнення предмета іпотеки, повідомляє Інтерфакс-Україна з посиланням на Finbalance.

Згідно з судовими матеріалами, йдеться про нерухомість, заставлену як забезпечення зобов'язань ПриватБанку за кредитом рефінансування: нежитлове приміщення в адмінбудівлі на цокольному поверсі площею 573,7 кв. м і гаражах і складах понад 500 кв. м неподалік центру Дніпра, що належить «Арлану» за договором купівлі-продажу від 10 вересня 2003 року.

У червні 2018 року, коли госпсуд уперше розглядав позов ПриватБанку, початкова вартість цього майна для продажу оцінювалася в 17,68 млн грн.

Відповідно до звіту ПриватБанку, на 1 квітня цього року його борг перед НБУ за рефінансуванням становив 9,3 млрд грн.

Уряд України 18 грудня 2016 року, пославшись на пропозицію НБУ і колишніх акціонерів ПриватБанку, найбільшими з яких були І.Коломойський і Г.Боголюбов, ухвалив рішення про націоналізацію цієї найбільшої на українському ринку фінустанови. Екс-власники банку вважають націоналізацію, в результаті якої вони повністю втратили свої акції, незаконною, тоді як ПриватБанк і держава вимагають від них додаткового відшкодування збитків. Наразі сторони ведуть судові спори і в Україні, і в зарубіжних юрисдикціях.

Окружний адмінсуд Києва 18 квітня 2019 року за позовом І.Коломойського визнав націоналізацію банку незаконною. Нацбанк і Мінфін заявили, що подадуть апеляцію після офіційного оприлюднення рішення суду, й упевнені у своїй правоті.

І. Коломойський 19 квітня подав п'ять нових позовів до госпсуду Києва до Нацбанку та ПриватБанку, оскаржуючи кредитні договори та його особисту поруку за ними, слухання за всіма призначено вже цього місяця, починаючи з 10 травня.