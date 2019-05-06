«Кузня» Тигипка почала кувати мільйони - не відходячи від комунальної каси…

…та без відриву від багатостраждального Подільсько-Воскресенського мосту.

У квітні завод Сергія Тігіпка «Кузня на Рибальському» отримав 75,2 мільйона гривень за участь у будівництві Подільського моста.

Про це повідомляє Гліб Канєвський, голова експертної організації StateWatch, з посиланням на офіційний портал використання публічних фінансів, інформує Економічна правда.

Гроші перерахував генеральний підрядник будівництва мосту приватна фірма ТОВ «Еко-Буд-Трейд». Остання отримала кошти від комунального підприємства «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва».

В 2017 році ТОВ «Еко-Буд-Трейд» за результатами тендерів уклало дві угоди з Дирекцією на будівництво Подільського моста на 4,33 млрд та 1,76 млрд гривень, загальною вартістю 6 млрд гривень. Тоді ж приватна фірма уклала договори субпідряду з «Кузнею на Рибальському», яка на той момент належала чинному президенту Петру Порошенку.

За інформацією Bihus.Info влітку 2017 року «Кузня» отримала 150 млн гривень за постачання металевих конструкцій для будівництва Подільського мосту. У свою чергу «Кузня» закуповувала товар у російського бізнесу.

З серпня 2018 року проводиться досудове розслідування за результатами будівництва даного мосту.

«Досудовим розслідуванням встановлено, що службовими особами КП «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд Києва» можливо допущено розтрату бюджетних коштів в особливо великих розмірах з боку ПАТ «Мостобуд» та ТОВ «Еко-Буд-Трейд» під час будівництва Подільсько - Воскресенського мостового переходу через річку Дніпро, що виразилась в відсутності контролю за діяльністю генпідрядників при виконанні робіт по зобов'язаннях, які виникли при отриманні авансової виплати, завищенні вартості виконаних робіт і матеріалів, що підтверджено аудиторським висновком Київської міської державної адміністрації», - йдеться в судових матеріалах.

Як відомо, Подільський мостовий перехід будується з 1993 р.

Раніше StateWatch повідомляв, що завод «Кузня на Рибальському» отримав 22,9 млн гривень передплати за ремонт двигунів військового корабля.

Нагадуємо:

Завод «Кузня на Рибальському» (раніше «Ленінська Кузня») був створений у 1862 році.

У 1995 році його придбав Петро Порошенко, бізнес-активами якого управляє фонд «Прайм Ессетс Капітал».

З початком війни на Донбасі завод освоїв виробництво нових розробок оборонного призначення. Там випускають бойові модулі і бронемашини, а також гранатомети і зенітні установки.

Із 2016 року Кабінет міністрів дозволив заводу здійснювати експорт товарів військового значення. Це допомогло підприємству, яке щорічно несло багатомільйонні збитки, збільшити кількість замовлень.

У 2017 році його прибуток склав 18,6 млн грн, а виручка — 776 млн грн.

Восени 2018 року група «ТАС» Сергія Тігіпка досягла попередньої домовленості про покупку ПрАТ «Завод «Кузня на Рибальському».

За даними ЗМІ, Тігіпко заплатив Порошенко і Кононенко за «Кузню» близько 300 млн доларів.

В кінці лютого 2019 року Тігіпко розповів, що планує побудувати на територіях заводу «Кузня на Рибальському» житловий масив і великий торгово-офісний центр.

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