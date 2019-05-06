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Завтра зранку Порошенка чекатимуть у Луценка: допит

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15:28

Луценко готовий ділитися з Зеленським своїм видатним досвідом подолання корупції та монополізму

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05 мая

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04 мая

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ЦИТАТА_06.05.19: «Бруствер бы cделать из этих людей – не было б в мире приказа мудрей!» (фото Апаршина)

Из редакционного фольклора.


Апаршин Ваня… Апаршин.. Это… Это просто какой-то Анатолий Близнюк военного времени. Вот никак не меньше. «Сказочный долбодуй»… Стратег труда и обороны молодой ЗЕКоманды откосивших от стройбата.

«Честных больше» - но Апаршиных всегда чуть более, чем хотелось бы для безопасности страны и граждан.

Одним словом - «гриценковец», золотая рота!

СМ. ТАКЖЕ: Советник Зеленского Апаршин: «Это нормально. Но почему?!.. Это достойно. Но почему?.. Почему б и нет?..»

«Новый командующий Объединенных сил, генерал-лейтенант Александр Сырский является достойным человеком и профессиональным генералом, но не до конца понятно, почему данное кадровое назначение нужно было осуществлять именно сейчас, уже после завершения выборов президента, отмечает советник новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского по вопросам безопасности и обороны Иван Апаршин.

«Это абсолютно нормальное назначение. Я знаю генерала Сырского, это достойный, профессиональный генерал и человек. У него есть соответствующее образование и опыт. Когда-то, в 2006 году, мы начали формировать Объединенное оперативное командование, и лично предлагал его на должность начальника штаба Объединенного оперативного командования, нового органа управления в Вооруженных силах», - сказал он агентству «Интерфакс-Украина» в понедельник, 6 мая.

При этом И.Апаршин считает, что есть вопросы, почему смена командующего ООС была проведена после завершения президентских выборов и поражения действующего президента Петра Порошенко. «Почему именно сегодня, уже после того, как проиграл выборы – тут есть вопросы. Вроде бы выборы завершились. Можно же это было сделать раньше» - указал он.

Отвечая на вопрос о том, может ли в будущем занять какую-то другую ответственную должность уже экс-командующий Объединенных сил Сергей Наев, советник В.Зеленского сказал: «Почему нет? Наев - боевой украинский генерал, который прошел войну, имеет огромный опыт. К этим генералам нет претензий, это боевые генералы. Мы должны сегодня сохранить этих боевых генералов, у которых есть огромный опыт, знания, и которые уже научились воевать» (конец цитаты).


"ОБКОМ"

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07 Мая 2019 00:01

 

 

Вибори позаду. Ви готові вибачитися і прийняти вибачення за ті образи, якими ми усі так щиро ділилися один з одним впродовж цих перегонів?

Ні, тому що мої опоненти – це вороги України (26)

Я людина не злопам’ятна: помстилася, забанила - та й забула (3)

Так, бо Великдень незабаром (2)

Зарано миритися – восени ще Верховну Раду обирати (11)

Вибори показали, ху із ху в моєму оточенні – і цей досвід я запам’ятаю (38)

Живемо за «Гамлєтом»: не можна мстить, повинні ми любити всіх… бо кожний з них – народ (6)

А я примудрився ні з ким не посваритися (22)

Введите, пожалуйста, цифры с рисунка:
АРХИВ ГОЛОСОВАНИЙ

 