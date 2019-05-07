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Сьогодні буде обрано голову Вищого антикорупційного суду
7 травня у ВАКС визначать дату початку роботи суду.
Про це йдеться у розпорядженні в.о. ВАКС Олега Павлишина про скликання зборів суддів, повідомляє РБК-Україна.
Згідно з документом, 7 травня мають відбутися збори призначених суддів ВАКС, на яких визначать низку організаційних питань. Зокрема, призначення голови антикорупційного суду та його заступника
«Обрання голови та заступника голови суду. Обрання слідчих суддів. Визначення дати початку роботи суду», - йдеться у порядку денному.
Також на засіданні планується обрати лічильну комісію Вищого антикорупційного суду.
Нагадаємо, у Раді Європи позитивно оцінили підбір суддів до ВАКС. Представник Ради Європи Режи Брійя наголосив, що дуже важливо продовжувати судову реформу в тому ключі, який зараз є. Він додав, що судова реформа в Україні є безпрецедентною, її визнає та підтримує міжнародна спільнота.
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