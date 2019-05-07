Посла США можуть незабаром відкликати з України – відразу після можливої інавгурації Зеленського

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До того все йшло: дивно буде, якщо цього не станеться.


Скоріш за все, надзвичайний і повноважний посол США в Україні Марі Йованович 20 травня завершує роботу в нашій країні.

За даними DT.UA з американських дипломатичних джерел, Марі Йованович терміново відбула до Вашингтона для консультацій. Найближчої суботи, 11 травня, посол має прилетіти до України. І 20 травня, про що повідомили 6 травня всім дипломатам посольства, Йованович повернеться до Вашингтона.

До призначення нового голови дипломатичної місії в Україні його обов'язки виконуватиме тимчасовий повірений, визначення кандидатури якого ще не відбулося.

Нагадаємо, 20 березня 2019 року в інтерв'ю американському виданню The Hill генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив про те, що посол США Марі Йованович нібито передавала йому список осіб, яких просила не піддавати кримінальному переслідуванню.

У Державному департаменті США заяву очільника ГПУ спростували, назвавши її «відвертою вигадкою».

Пізніше в ГПУ визнали, що «списку Йованович» не було.

На тлі заяв Луценка, а також заяви Йованович про необхідність звільнення Назара Холодницкого з посади голови Спеціалізованої антикорупційної прокуратури в українському сегменті Інтернету почала розповсюджуватися інформація про те, що Держдепартмент нібито відкликає посла з Києва.

Марі Йованович у 2016 році змінила Джеффрі Паєтта на посаді посла США в Україні. У липні Сенат США затвердив кандидатуру, а 23 серпня Йованович прибула до Києва.

До цього вона працювала помічником держсекретаря і відповідала за двосторонні відносини з країнами Скандинавії, Балтії та Центральної Європи. Також вона обіймала посаду посла у Вірменії (2008-2011) та Киргизстані (2005-2008), працювала у посольствах в Москві, Лондоні, Оттаві, Могадішо і Києві.

ДИВ. ТАКОЖ: Генеральний блазень пошуткував: Луценко зізнався, що жодного «списку недоторканих» від посла США не отримував, навпаки - він сам пропонував послу скласти цей реєстр


"ОБКОМ"

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07 Мая 2019 01:22

 

 

Вибори позаду. Ви готові вибачитися і прийняти вибачення за ті образи, якими ми усі так щиро ділилися один з одним впродовж цих перегонів?

Ні, тому що мої опоненти – це вороги України (26)

Я людина не злопам’ятна: помстилася, забанила - та й забула (3)

Так, бо Великдень незабаром (2)

Зарано миритися – восени ще Верховну Раду обирати (11)

Вибори показали, ху із ху в моєму оточенні – і цей досвід я запам’ятаю (38)

Живемо за «Гамлєтом»: не можна мстить, повинні ми любити всіх… бо кожний з них – народ (6)

А я примудрився ні з ким не посваритися (22)

Введите, пожалуйста, цифры с рисунка:
АРХИВ ГОЛОСОВАНИЙ

 