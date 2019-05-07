Доба ООС: знищено ще п'ятьох орків

Про це повідомляє прес-центр Операції об'єднаних сил.

У зведенні станом на 07:00 7 травня говориться:

«6 травня збройні формування Російської Федерації 12 разів порушили режим припинення вогню, з них тричі – із застосуванням заборонених Мінськими угодами 120 мм мінометів. Ворог також обстрілював наших захисників з озброєння бойових машин піхоти, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Крім того, збройні формування Російської Федерації продовжують обстріли мирних населених пунктів, що ставить під загрозу життя та здоров'я цивільного населення. Зокрема, 6 травня ворог двічі з 120 мм мінометів обстріляв село ТРОЇЦЬКЕ Попаснянського району. На щастя, жертв серед мирного населення вдалось уникнути.

Минулої доби в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» противник дев'ять разів обстріляв позиції Об'єднаних сил:

чотири рази з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів – в районі селища міського типу ТАЛАКІВКА;

з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – поблизу населеного пункту ПАВЛОПІЛЬ;

двічі з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – біля села ЛЕБЕДИНСЬКЕ;

двічі з великокаліберних кулеметів - поблизу населених пунктів МАР'ЇНКА і ГРАНІТНЕ.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» позиції наших захисників були обстріляні тричі:

двічі з 120 мм мінометів та озброєння бойових машин піхоти – поблизу села НОВОЗВАНІВКА;

з 120 мм мінометів – біля населеного пункту ТРОЇЦЬКЕ.

Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає.

На кожний обстріл противник отримав адекватну відповідь. За даними розвідки Об'єднаних сил, 6 травня п'ятьох окупантів було знищено.

Від початку поточної доби ворог чотири рази обстріляв позиції Об'єднаних сил в районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування «Схід»:

двічі з 120 мм мінометів – поблизу міста АВДІЇВКА;

з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – біля населеного пункту ГНУТОВЕ;

з стрілецької зброї – біля села БОГДАНІВКА.

Внаслідок обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення.

Противник отримав адекватну відповідь, втрати ворога уточнюються».