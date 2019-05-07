Попередник Луценка згадав: Юрко не тільки перед Колесніковим на колінах стояв, повзав і підскакував

Колишній генеральний прокурор України Віктор Шокін розповів, як Юрій Луценко отримав посаду генерального прокурора України.

Про це пише Главком - з посилання на інше видання (назву якого небажано нагадувати вагітним дівчатам, пенсіонерам, немовлям і всім іншим здоровим громадянам країни – з метою запобігання приступу огиди).

Цитуємо:

«Думаю, що ще зрадить, це був тільки початок. Звичайно можу помилятися, але якщо людина за характером зрадник ... Він же ж мене і підсидів! Я знаю, як він став генпрокурором і як стояв на колінах перед Порошенко в Японії, щоб стати генпрокурором. Сказав, поставте (мабуть, з колін – «Обком») мене, я буду робити що завгодно», - поділився спогадами Шокін.

(«Молитися чи опуститися? – ось в чому «фішка». Новинський вже чекає»… / фото УНІАН)

Від «Обкому»: Нагадаємо, що свого часу країною ходили чутки, що саме на колінах Луценко вимолив собі пощаду у Бориса Колеснікова за «факап» з так званою справою «Білого лебедя» - цього першого кроку «помаранчевої» влади до безодні (див., на приклад, текст Мустафи Найєма «Борис Колесников: Луценко в кабинете Балоги напился коньяка и просил прощения у меня и у моей супруги»).