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Гарна Маша – та вже не наша: Держдеп підтверджує, що посол Йованович відсвяткує інавгурацію – і передасть Україну іншому
Посол США в Україні Марія Йованович справді завершує свою трирічну каденцію в Києві, як було заплановано раніше, і дата її від'їзду узгоджується з передачею президентської влади в Україні.
Про це йдеться у відповіді офіційного представника Державного департаменту США на запит власного кореспондента Укрінформу.
«Посол Йованович завершує свій трирічний дипломатичний термін у Києві у 2019 році, як і планувалося», - зазначили в зовнішньополітичному відомстві США.
(гарна Маша – та вже не наша…)
Як уточнили в Держдепі, «підтверджена дата від'їзду» дипломата в травні узгоджується з процесом передачі президентської влади в Україні.
«Команда в Посольстві США в Києві, а також у Вашингтоні продовжує тісно співпрацювати з українським урядом та громадянським суспільством для зміцнення нашого партнерства», - наголосили в Державному департаменті США.
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