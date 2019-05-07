Гарна Маша – та вже не наша: Держдеп підтверджує, що посол Йованович відсвяткує інавгурацію – і передасть Україну іншому

Посол США в Україні Марія Йованович справді завершує свою трирічну каденцію в Києві, як було заплановано раніше, і дата її від'їзду узгоджується з передачею президентської влади в Україні.

Про це йдеться у відповіді офіційного представника Державного департаменту США на запит власного кореспондента Укрінформу.

«Посол Йованович завершує свій трирічний дипломатичний термін у Києві у 2019 році, як і планувалося», - зазначили в зовнішньополітичному відомстві США.

(гарна Маша – та вже не наша…)

Як уточнили в Держдепі, «підтверджена дата від'їзду» дипломата в травні узгоджується з процесом передачі президентської влади в Україні.

«Команда в Посольстві США в Києві, а також у Вашингтоні продовжує тісно співпрацювати з українським урядом та громадянським суспільством для зміцнення нашого партнерства», - наголосили в Державному департаменті США.

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