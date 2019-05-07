Як важке й «западлисте» життя великого юриста: Луценко вже скаржиться Зеленському на ЗЕботів

Ще учора наш непересічний генпрокурор казав, що готовий ділитися з Зеленським своїм досвідом з усіх питань, на яких не знається «молода команда», яку Луценко вважає «абсолютно дилетантською».

Генпрокурор Юрій Луценко заявляє про інформаційні атаки на нього з боку команди новообраного президента Володимира Зеленського через кримінальне впровадження на Олександра Данилюка. Про це Луценко сказав журналістам, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Я хотів би звернутись до новообраного президента і його команди

про недоцільність використання інформаційних атак на Генпрокурора виключно для того, щоб захистити особисто окремих членів команди Зеленського. У даному випадку я кажу про радника Зеленського Олександра Данилюка, кримінальне впровадження щодо якого пов'язано з нечесним заповненням декларації», - сказав Луценко.

Він нагадав, що зареєстрував і направив до НАБУ і САП матеріали, і одразу після цього Данилюк від імені команди Зеленського почав заявляти про необхідність негайної відставки генпрокурора. «Для мене це не нове, дуже багато ображених на мою принциповість вдавались до таких ходів», - заявив Луценко.

Він підкреслив, що не вважає, що працює погано, але оцінювати його роботу має парламент. Він також зауважив, що «ніяких консультацій або переговорів» з командою новообраного президента Зеленського не веде, бо не вбачає це доцільним. «Я дійсно готовий до співпраці з новообраним президентом і готовий у будь-який момент спілкуватись з ним на ті теми, які його цікавлять», - сказав він.

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