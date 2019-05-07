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Кремль «не знає контексту» слов радника Путіна і друга Медведчука про заселення ОРДЛО євреями – через перемогу «не Мойсея» на виборах в Україні (фото)

Як казав там, на НСК «Олімпійський», Зеленський Порошенку?.. «Я вам не Мойсей»?


У червонокам'яній цитаделі «білокам’яної» столиці РФ назвали висловлювання радника президента РФ Сергія Глазьєва про заселення Донбасу євреями його «особистою думкою». Таким чином, куму Путіна В. Медведчуку ця депортація поки н загрожує.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це сказав журналістам прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков.

На запитання, чи обговорювалась ця позиція з президентом РФ і яке ставлення з цього питання у Володимира Путіна, Пєсков відповів: «Володимир Путін не має відношення до цієї позиції. Це виключно особиста думка, можливо, некоректне висловлювання радника Глазьєва. Я не знаю контексту, в якому це висловлювання було допущено, тому не маю можливості якось його коментувати».

(Глазьєв-Путін-Медведчук)

Пєсков наголосив, що тема переселення євреїв на Донбас «ніяк не обговорюється». «Блог - це щось особисте. Я, на жаль, не знайомий з блогерською складовою радника Глазьєва і не маю можливості судити. У будь-якому випадку це скоріше особиста точка зору, і це жодним чином не обговорюється в адміністрації», - запевнив він.

Раніше Глазьєв у своєму блозі в газеті «Завтра» висловив думку, що нова українська влада може заселити Донбас євреями.

Він написав: «Ставка влади США на Володимира Зеленського може бути пов'язана з креном адміністрації Дональда Трампа в бік крайніх правих сил в Ізраїлі. Ймовірно, вони поставлять нові завдання перед оновленим київським режимом».

(кум Путіна Медведчук веселий, бо впевнений, що його идеї його однодумця Глазьева – ліворуч - не зачеплять)

Радник Путіна не виключив «можливості масового переїзду на зачищені від російського населення землі Донбасу втомлених від постійної війни на Близькому Сході жителів Землі обітованої».

Глазьєв вважає, що влада США з приходом команди Зеленського «приватизуватиме землі, скуповуватиме заводи, візьме під контроль ЗМІ, а незадоволеним росіянам дасть можливість отримати російський паспорт і залишити свою землю».

В публікації Глазьева можна також зустріти такі словосполучення як «американський окупаційний режим», «західні ляльководи», «київські маріонетки». Глазьєв вважає, що найближчим часом США «посилять тиск на країни Євразійського економічного союзу й, можливо, перенесуть технології Майдану до великих російських міст».

ДИВ. ТАКОЖ: ЗМІ РФ отримали ще одне свідчення правоти Путіна: як же ж глибоко заховане коріння українського «печерного антисемітизму»!


"ОБКОМ"

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07 Мая 2019 15:17

 

 

Вибори позаду. Ви готові вибачитися і прийняти вибачення за ті образи, якими ми усі так щиро ділилися один з одним впродовж цих перегонів?

Ні, тому що мої опоненти – це вороги України (29)

Я людина не злопам’ятна: помстилася, забанила - та й забула (3)

Так, бо Великдень незабаром (2)

Зарано миритися – восени ще Верховну Раду обирати (11)

Вибори показали, ху із ху в моєму оточенні – і цей досвід я запам’ятаю (40)

Живемо за «Гамлєтом»: не можна мстить, повинні ми любити всіх… бо кожний з них – народ (6)

А я примудрився ні з ким не посваритися (24)

Введите, пожалуйста, цифры с рисунка:
АРХИВ ГОЛОСОВАНИЙ

 