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ОБРАНО ГОЛОВУ ВАКС УКРАЇНИ (фото)
Головне - обрали жінку. Це вже непогано для початку.
Збори суддів Вищого антикорупційного суду України (ВАКС) у вівторок обрали головою новоствореного суду суддю першої інстанції Олену Танасевич.
Як повідомляє кореспондент Укрінформу, за Олену Танасевич проголосували 23 судді, за Ольгу Саландяк - 10. Водночас 5 суддів не віддали свої голоси за жодного кандидата.
Таким чином, Олена Танасевич працюватиме головою суду протягом трьох років.
(фото РБК-Україна)
О. Танасевич народилась у 1982 році. Закінчила Харківську юридичну академію. З 2002 року працювала юристом, а потім помічником судді. Присягу судді склала у 2012 році. До обрання у Вищий антикорупційний суд Танасевич працювала суддею в Печенізькому районному суді Харківщини.
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