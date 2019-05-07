 

07 мая

19:35

Судді ВАКС обрали собі голову – і зачінилися на 4 місяці: на ремонт кімнати

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Суд відмовився збільшити суму застави для екс-нардепа Крючкова

18:39

Відносно інавгурації дещо вже визначено: Зеленський буде класти руку не на рояль, а на Пересопницьке Євангеліє

17:54

ГПУ кличе на допит директора НАБУ Ситника - через втручання у вибори президента США

17:46

JP Morgan: цього року Україна навряд чи отримає транш МВФ

17:33

Порошенко нічого підлеглим Луценка на допиті не сказав

16:16

ОБРАНО ГОЛОВУ ВАКС УКРАЇНИ (фото)

15:17

Кремль «не знає контексту» слов радника Путіна і друга Медведчука про заселення ОРДЛО євреями – через перемогу «не Мойсея» на виборах в Україні (фото)

13:47

Як важке й «западлисте» життя великого юриста: Луценко вже скаржиться Зеленському на ЗЕботів

11:54

Гарна Маша – та вже не наша: Держдеп підтверджує, що посол Йованович відсвяткує інавгурацію – і передасть Україну іншому

08:07

Попередник Луценка згадав: Юрко не тільки перед Колесніковим на колінах стояв, повзав і підскакував

07:25

Доба ООС: знищено ще п'ятьох орків

01:22

Посла США можуть незабаром відкликати з України – відразу після можливої інавгурації Зеленського

00:41

Сьогодні буде обрано голову Вищого антикорупційного суду

00:01

ЦИТАТА_06.05.19: «Бруствер бы cделать из этих людей – не было б в мире приказа мудрей!» (фото Апаршина)

06 мая

19:29

«Кузня» Тигипка почала кувати мільйони - не відходячи від комунальної каси…

18:06

Коломойський не припиняє битву за Дніпро: має захопити понад 1000 кв. м плацдарму

16:57

Завтра зранку Порошенка чекатимуть у Луценка: допит

16:03

«На даний момент» юрист Луценко не бачить жодних «моральних підстав» йти у відставку. Тім більш – юридичних підстав

15:28

Луценко готовий ділитися з Зеленським своїм видатним досвідом подолання корупції та монополізму

15:00

Будівля незалежного каналу «1+1» дочекається свого господаря: НБУ не домігся зняття арешту з активів Коломойського

14:22

Не всі міністри тікають з державного човна, дехто навпаки – готовий служити далі у складі «молодого» екіпажу

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Урочисто відкритий Порошенком напередодні виборів аеропорт у Закарпатті виявися нікому не потрібним (фото)

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Один знайомий юриста Зеленського голова Конституційного суду може не дотягнути до інавгурації

11:47

ЗМІ РФ отримали ще одне свідчення правоти Путіна: як же ж глибоко заховане коріння українського «печерного антисемітизму»!

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Порошенко передчасно «поховав» Тараса Чорновола (фото)*****

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Освіта нижче середньої: щоб отримати атестат, школярам ОРДЛО і РФ необхідно позначити «ДНР» як «регіон Росії» (фото)

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Доба ООС: одного окупанта ліквідовано повністю, ще п

05 мая

16:58

У міністра внутрішніх справ Авакова заспокоїли: лідерам фракцій Ради, які проігнорували зустріч з Зеленським, нічого не загрожує

16:23

По Києву оголошено штормове попередження. А на Закарпатті уся вода піде до річок, та й годі

ОБРАНО ГОЛОВУ ВАКС УКРАЇНИ (фото)

Головне - обрали жінку. Це вже непогано для початку.


Збори суддів Вищого антикорупційного суду України (ВАКС) у вівторок обрали головою новоствореного суду суддю першої інстанції Олену Танасевич.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, за Олену Танасевич проголосували 23 судді, за Ольгу Саландяк - 10. Водночас 5 суддів не віддали свої голоси за жодного кандидата.

Таким чином, Олена Танасевич працюватиме головою суду протягом трьох років.

(фото РБК-Україна)

О. Танасевич народилась у 1982 році. Закінчила Харківську юридичну академію. З 2002 року працювала юристом, а потім помічником судді. Присягу судді склала у 2012 році. До обрання у Вищий антикорупційний суд Танасевич працювала суддею в Печенізькому районному суді Харківщини.


"ОБКОМ"

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07 Мая 2019 16:16

 

 

Вибори позаду. Ви готові вибачитися і прийняти вибачення за ті образи, якими ми усі так щиро ділилися один з одним впродовж цих перегонів?

Ні, тому що мої опоненти – це вороги України (29)

Я людина не злопам’ятна: помстилася, забанила - та й забула (3)

Так, бо Великдень незабаром (2)

Зарано миритися – восени ще Верховну Раду обирати (11)

Вибори показали, ху із ху в моєму оточенні – і цей досвід я запам’ятаю (40)

Живемо за «Гамлєтом»: не можна мстить, повинні ми любити всіх… бо кожний з них – народ (6)

А я примудрився ні з ким не посваритися (24)

Введите, пожалуйста, цифры с рисунка:
АРХИВ ГОЛОСОВАНИЙ

 