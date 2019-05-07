JP Morgan: цього року Україна навряд чи отримає транш МВФ

Серед головних причин – популізм чиновників і ціни на газ.

Про це повідомив UBR (далі – мовою видання):

«Вероятнее всего, в 2019 году Международный валютный фонд (МВФ) не предоставит Украине ожидаемого по программе stand-by майского транша, говорится в исследовании развивающихся рынков Европы американского банковского холдинга JP Morgan. Ключевая причина – украинские политики слишком уж сфокусировались на популизме.

«В этом году выплат от МВФ (Украине) мы не ожидаем в основном из-за популистского подхода, невыполненных условий программы и решения правительства «либерализировать» цены на газ только в сторону понижения, одновременно вводя ограничения к повышению», – пишут в своем исследовании аналитики JP Morgan.

В швейцарской глобальной финансовой компании UBS в транш для Украины тоже практически не верят. Правда, их аналитики обращают больше внимание на законодательную и коррупционную составляющую. Дело в том, что визит миссии МВФ в Украину запланирован на май-июнь, а парламент так и не принял изменений в антикоррупционное законодательство после решения Конституционного суда отменить статью Уголовного кодекса о незаконном обогащении. Если же Украина не продемонстрирует прогресс в этом вопросе то, по мнению UBS, выделение транша может быть отложено.

Отметим, что действующая сейчас программа по сотрудничеству между МВФ и Украиной рассчитана на 14 месяцев и заканчивается в феврале 2020 года. Она предусматривает выделение Украине трех траншей, первый из которых Киев получил в декабре 2018 года. Остальные два должны прийти в мае и ноябре этого года» (кінець цитати).