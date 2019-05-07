Відносно інавгурації дещо вже визначено: Зеленський буде класти руку не на рояль, а на Пересопницьке Євангеліє

І робоча група з цього приводу в Раді буде точно.

Після 14 травня, коли буде визначена дата проведення інавгурації новообраного президента України, в парламенті буде створена робоча група, яка визначить подробиці проведення заходу. Про це кореспонденту УНН повідомили в прес-службі апарату Верховної Ради України.

«Подробиці проведення інавгурації будуть відомі не раніше 14-го числа. Після того, як визначиться дата інавгурації, буде створена відповідна робоча група», - зазначили в прес-службі і додали що відповідно до порядку інавгурації, визначеного постановою парламенту, під час заходу має, зокрема, обов’язково звучати Гімн України, а новообраний Президент України проголошує присягу, поклавши руку на Конституцію України і, за бажанням, на Пересопницьке Євангеліє.

Нагадаємо, дата проведення урочистого засідання, присвяченого складенню присяги Зеленським, стане відомою наступного тижня, 14 травня, на засіданні Верховної Ради.