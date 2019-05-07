Суд відмовився збільшити суму застави для екс-нардепа Крючкова

Сьогодні, 7 травня, відбувся розгляд апеляцій сторін обвинувачення і захисту на ухвалу слідчого судді про обрання запобіжного заходу голові правління ПрАТ «ХК «Енергомережа» Дмитру Крючкову, підозрюваному у завданні збитків державі на суму понад 346 млн грн.

Про це повідомила «Обкому» прес-служба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури:

«Так, за результатами розгляду Київським апеляційним судом усі апеляції залишено без задоволення, а запобіжний захід – без змін.

Нагадаємо, 15 квітня до Національного антикорупційного бюро України в порядку екстрадиції з Федеративної Республіки Німеччина було доставлено Дмитра Крючкова, який підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27 - ч. 2 ст. 364 КК України.

Згідно матеріалів розслідування, підозрюваний, будучи керівником ПрАТ «ХК «Енергомережа», організував схему, за якою споживачі електричної енергії замість того, аби сплачувати за неї постачальнику — ПАТ «Запоріжжяобленерго», перераховували кошти підконтрольній йому компанії. Йдеться про платежі від таких споживачів як ДП «ЗТМК», ТОВ «ЗТМК» та ПАТ «Дніпроспецсталь».

17 квітня ухвалою слідчого судді Солом’янського районного суду міста Києва щодо Дмитра Крючкова обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 7,01 млн грн, яку внесено через два дні його захисником.

Зважаючи, що прокурори САП наполягали на арешті підозрюваного з альтернативою застави у розмірі 346,22 млн грн, на вказану ухвалу було внесено апеляційну скаргу саме в частині розміру застави».