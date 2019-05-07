 

07 мая

19:35

Судді ВАКС обрали собі голову – і зачінилися на 4 місяці: на ремонт кімнати

19:04

Суд відмовився збільшити суму застави для екс-нардепа Крючкова

18:39

Відносно інавгурації дещо вже визначено: Зеленський буде класти руку не на рояль, а на Пересопницьке Євангеліє

17:54

ГПУ кличе на допит директора НАБУ Ситника - через втручання у вибори президента США

17:46

JP Morgan: цього року Україна навряд чи отримає транш МВФ

17:33

Порошенко нічого підлеглим Луценка на допиті не сказав

16:16

ОБРАНО ГОЛОВУ ВАКС УКРАЇНИ (фото)

15:17

Кремль «не знає контексту» слов радника Путіна і друга Медведчука про заселення ОРДЛО євреями – через перемогу «не Мойсея» на виборах в Україні (фото)

13:47

Як важке й «западлисте» життя великого юриста: Луценко вже скаржиться Зеленському на ЗЕботів

11:54

Гарна Маша – та вже не наша: Держдеп підтверджує, що посол Йованович відсвяткує інавгурацію – і передасть Україну іншому

08:07

Попередник Луценка згадав: Юрко не тільки перед Колесніковим на колінах стояв, повзав і підскакував

07:25

Доба ООС: знищено ще п'ятьох орків

01:22

Посла США можуть незабаром відкликати з України – відразу після можливої інавгурації Зеленського

00:41

Сьогодні буде обрано голову Вищого антикорупційного суду

00:01

ЦИТАТА_06.05.19: «Бруствер бы cделать из этих людей – не было б в мире приказа мудрей!» (фото Апаршина)

06 мая

19:29

«Кузня» Тигипка почала кувати мільйони - не відходячи від комунальної каси…

18:06

Коломойський не припиняє битву за Дніпро: має захопити понад 1000 кв. м плацдарму

16:57

Завтра зранку Порошенка чекатимуть у Луценка: допит

16:03

«На даний момент» юрист Луценко не бачить жодних «моральних підстав» йти у відставку. Тім більш – юридичних підстав

15:28

Луценко готовий ділитися з Зеленським своїм видатним досвідом подолання корупції та монополізму

15:00

Будівля незалежного каналу «1+1» дочекається свого господаря: НБУ не домігся зняття арешту з активів Коломойського

14:22

Не всі міністри тікають з державного човна, дехто навпаки – готовий служити далі у складі «молодого» екіпажу

13:14

Урочисто відкритий Порошенком напередодні виборів аеропорт у Закарпатті виявися нікому не потрібним (фото)

12:36

Один знайомий юриста Зеленського голова Конституційного суду може не дотягнути до інавгурації

11:47

ЗМІ РФ отримали ще одне свідчення правоти Путіна: як же ж глибоко заховане коріння українського «печерного антисемітизму»!

09:43

Порошенко передчасно «поховав» Тараса Чорновола (фото)*****

09:02

Освіта нижче середньої: щоб отримати атестат, школярам ОРДЛО і РФ необхідно позначити «ДНР» як «регіон Росії» (фото)

07:53

Доба ООС: одного окупанта ліквідовано повністю, ще п

05 мая

16:58

У міністра внутрішніх справ Авакова заспокоїли: лідерам фракцій Ради, які проігнорували зустріч з Зеленським, нічого не загрожує

16:23

По Києву оголошено штормове попередження. А на Закарпатті уся вода піде до річок, та й годі

Суд відмовився збільшити суму застави для екс-нардепа Крючкова

Сьогодні, 7 травня, відбувся розгляд апеляцій сторін обвинувачення і захисту на ухвалу слідчого судді про обрання запобіжного заходу голові правління ПрАТ «ХК «Енергомережа» Дмитру Крючкову, підозрюваному у завданні збитків державі на суму понад 346 млн грн.


Про це повідомила «Обкому» прес-служба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури:

«Так, за результатами розгляду Київським апеляційним судом усі апеляції залишено без задоволення, а запобіжний захід – без змін.

Нагадаємо, 15 квітня до Національного антикорупційного бюро України в порядку екстрадиції з Федеративної Республіки Німеччина було доставлено Дмитра Крючкова, який підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27 - ч. 2 ст. 364 КК України.

Згідно матеріалів розслідування, підозрюваний, будучи керівником ПрАТ «ХК «Енергомережа», організував схему, за якою споживачі електричної енергії замість того, аби сплачувати за неї постачальнику — ПАТ «Запоріжжяобленерго», перераховували кошти підконтрольній йому компанії. Йдеться про платежі від таких споживачів як ДП «ЗТМК», ТОВ «ЗТМК» та ПАТ «Дніпроспецсталь».

17 квітня ухвалою слідчого судді Солом’янського районного суду міста Києва щодо Дмитра Крючкова обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 7,01 млн грн, яку внесено через два дні його захисником.

Зважаючи, що прокурори САП наполягали на арешті підозрюваного з альтернативою застави у розмірі 346,22 млн грн, на вказану ухвалу було внесено апеляційну скаргу саме в частині розміру застави».


"ОБКОМ"

Версия для печати  Версия для печати

07 Мая 2019 19:04

 

 

Вибори позаду. Ви готові вибачитися і прийняти вибачення за ті образи, якими ми усі так щиро ділилися один з одним впродовж цих перегонів?

Ні, тому що мої опоненти – це вороги України (29)

Я людина не злопам’ятна: помстилася, забанила - та й забула (3)

Так, бо Великдень незабаром (2)

Зарано миритися – восени ще Верховну Раду обирати (11)

Вибори показали, ху із ху в моєму оточенні – і цей досвід я запам’ятаю (40)

Живемо за «Гамлєтом»: не можна мстить, повинні ми любити всіх… бо кожний з них – народ (6)

А я примудрився ні з ким не посваритися (24)

Введите, пожалуйста, цифры с рисунка:
АРХИВ ГОЛОСОВАНИЙ

 