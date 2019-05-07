«Какао желтого цвета»: одеські митники помітили, що вдихання парів фарби дає не звичайний «прихід», а бадьорий. Так і є – «кокс» з Колумбіі

Якщо це не «замануха» маркетологів для збільшення обсягів продажу лакофарбових матеріалів, то редакція «Обкома» просто в захваті від професіоналізму експертів легендарної Одеської митниці і передає їм музичне вітання.

Наркоділки з Колумбії намагалися ввезти в Україну через Морський торговельний порт «Південний» (Одеса) велику партію кокаїну, використавши як товар-прикриття для наркотиків не традиційні банани чи ананаси, а лакофарбові матеріали, повідомляє прес-служба Державної фіскальної служби:

«Креативні наркоділки просто змішали у відрах з будівельним матеріалом кокаїн. Ні візуально, ні за допомогою експрес-аналізаторів та собак вміст наркотиків у вантажі встановити неможливо.

(фото сайту ДФС)

Розрахунок наркоторговців був простим: у «законний» спосіб ввезти в Україну на адресу одного з вітчизняних підприємств змішаний з лакофарбовими матеріалами кокаїн, а потім виділити його в нарколабораторії», - йдеться в оприлюдненому у вівторок прес-службою ГФС повідомленні.

У службі зазначили, що цей задум наркоділкам перешкодили реалізувати співробітники відділу боротьби з незаконним переміщенням наркотиків і зброї Управління протидії митним правопорушенням і міжнародної взаємодії Одеської митниці ДФС і УСБУ в Одеській області, які визначили вантаж таким, що має потенційно високий ризик для можливого переміщення наркотиків, та ініціювали відбір зразків.

(фото сайту ДФС)

«Експерти Одеського управління з питань експертиз та досліджень департаменту податкової і митної експертизи ДФС у відібраних зразках виявили кокаїн. Зокрема, в деяких 30-кілограмових відрах міститься до 3 кг цього наркотику. Це дає підстави прогнозувати, що це виявлення може стати однією з рекордних кокаїнових партій», - зазнають у фіскальній службі.

Вага затриманого вантажу становить майже 19,5 тонни. Загальну кількість чистого наркотику буде визначено після проведення експертизи.

За цим фактом одеські митники направили до правоохоронних органів повідомлення про кримінальне правопорушення за ознаками статті 305 Кримінального кодексу України (контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їхніх аналогів або прекурсорів)» (кінець цитати).

Від «Обкому»: Зрозуміло, що цей музичний твір – трохи не відповідає вітчизняним моральним нормам. Проте згадаємо, що у квітні уся наша країна перебувала у стані збудження з приводу аналізів на кокаїн, які здав переможець президентських виборів. Можна ще одного разу згадати ті феєричні події. Отже - «Какао жовтого кольору»: