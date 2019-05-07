«1vs1»: Уляна Супрун вирішила судитися з «артистом фейкового жанру» з каналу Коломойського-Зеленського

В.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун подала до ведучого програми «Гроші» на «1+1» Олександра Дубінського позов про захист честі, гідності й репутації з вимогою спростувати дезінформацію.

Про це У. Супрун повідомила сьогодні у

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«Динаміка інформаційних атак стосовно роботи Міністерство охорони здоров'я України знову набирає обертів. Ледь встигаємо спростовувати фейки, які розповсюджують опоненти змін.

Минулого тижня мене звинуватили в тому, що «під виглядом реформ» я займаюся розкраданням і відмиванням бюджетних коштів.

Автор цих матеріалів Олександр Дубінський. Особа, яка не здатна надати доказів стосовно своїх же звинувачень, але не соромиться ними розкидуватись. http://bit.ly/2WmWDW3. І робить це майже індустріальними темпами. Тому його матеріали схильні вважати замовними.

Це той жанр фейків, що не містить справжніх доказів чи документів, перекручує цифри та містить багато необґрунтованої брехні. Саме відвертої та небезпечної брехні, а не перекручування інформації.

У своїх матеріалах стосовно мене та Міністерства Олександр видає свої судження за факти або створює навколо реальних подій брехливий контекст. Свою брехню він підкріплює або фейковими документами без деталей і коректного посилання на нормативні акти, або документами, які не підкріплюють суть озвучених звинувачень. Кожен з матеріалів — хрестоматійний приклад інструментів пропаганди та маніпуляцій.

На Олександра щонайменше чотири рази подавали позови до суду. Усі справи стосуються спростування інформації, недостовірної інформації, надання доказів та захисту ділової репутації.

Отримала багато повідомлень і коментарів, щодо необхідності подавати в суд також. Вирішила протестувати такий інструмент захисту правди, оскільки як ми бачимо від спростування фейків — тенденція щодо їхньої появи не зменшується.

Щойно зареєстрували позовну заяву про захист честі, гідності, ділової репутації та спростування недостовірної інформації в Солом’янському суді. Триматиму в курсі щодо перебігу справи.

#антифейк МОЗУ стосовно цієї брехні можна знайти за лінками:

https://bit.ly/300spdA

https://bit.ly/2JfRZ8m

Спростування фейку в матеріалі «По той бік новин» - https://bit.ly/30bmfrc», - говориться у повідомлені Уляни Супрун.