«У Зеленського» вже визначились з єдиним міністром, що має продовжувати працювати на ЗЕ!Команду

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Зрозуміло, це чинний очільник МВС Аваков.


Олігарх Ігор Коломойський вважає міністра внутрішніх справ Арсена Авакова найкращим міністром за останні п’ять років. Про це він сказав в інтерв'ю «Bihus.info», оприлюдненому 7 травня, повідомила Українська правда.

«Я вважаю, що це найуспішніший професійний міністр за всі останні 5 років. І найменш скандальний, практично не скандальний. І який зробив реформу, що так-сяк працює», - сказав він.

Коломойський також вважає, що Аваков єдиний достойний міністр в нинішньому Кабміні і він повинен залишитися на своїй посаді в новому уряді.

«Він якийсь стабілізуючий фактор. Все що не відбувалося в країні, він наче фундамент якийсь, у мене таке відчуття», - сказав Коломойський, додавши, що Аваков є «фактором стабільності в країні».

«І Турчинов (секретар РНБОУ) такий же», - додав Коломойський.

Також Коломойський повідомив, що вже незабаром 73% виборців нарешті будуть повністю задоволені результатами виборів:

він готується повернутися в Україну з Ізраїля - після інавгурації Зеленського.


"ОБКОМ"

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08 Мая 2019 08:39

 

 

Вибори позаду. Ви готові вибачитися і прийняти вибачення за ті образи, якими ми усі так щиро ділилися один з одним впродовж цих перегонів?

Ні, тому що мої опоненти – це вороги України (29)

Я людина не злопам’ятна: помстилася, забанила - та й забула (3)

Так, бо Великдень незабаром (3)

Зарано миритися – восени ще Верховну Раду обирати (11)

Вибори показали, ху із ху в моєму оточенні – і цей досвід я запам’ятаю (40)

Живемо за «Гамлєтом»: не можна мстить, повинні ми любити всіх… бо кожний з них – народ (6)

А я примудрився ні з ким не посваритися (24)

Введите, пожалуйста, цифры с рисунка:
АРХИВ ГОЛОСОВАНИЙ

 