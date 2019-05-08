«У Зеленського» вже визначились з єдиним міністром, що має продовжувати працювати на ЗЕ!Команду

Зрозуміло, це чинний очільник МВС Аваков.

Олігарх Ігор Коломойський вважає міністра внутрішніх справ Арсена Авакова найкращим міністром за останні п’ять років. Про це він сказав в інтерв'ю «Bihus.info», оприлюдненому 7 травня, повідомила Українська правда.

«Я вважаю, що це найуспішніший професійний міністр за всі останні 5 років. І найменш скандальний, практично не скандальний. І який зробив реформу, що так-сяк працює», - сказав він.

Коломойський також вважає, що Аваков єдиний достойний міністр в нинішньому Кабміні і він повинен залишитися на своїй посаді в новому уряді.

«Він якийсь стабілізуючий фактор. Все що не відбувалося в країні, він наче фундамент якийсь, у мене таке відчуття», - сказав Коломойський, додавши, що Аваков є «фактором стабільності в країні».

«І Турчинов (секретар РНБОУ) такий же», - додав Коломойський.

Також Коломойський повідомив, що вже незабаром 73% виборців нарешті будуть повністю задоволені результатами виборів:

він готується повернутися в Україну з Ізраїля - після інавгурації Зеленського.