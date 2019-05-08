В уряді перебувають у скорботі з приводу Дня Інавгурації – і посилаються на Ізраїль

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Урядовці бідкаються, бо є багато «проти» і дуже багато «за».


Проведення інавгурації президента 19 травня є невдалою ідеєю, як через те, що це день жалоби, так і через те, що іноземні делегації не зможуть підготувати свої візити в Україну. Таку думку у ток-шоу на телеканалі «Прямий» висловив віце-прем'єр-міністр Геннадій Зубко, повідомляє Укрінформ.

«Дуже багато «проти», дуже багато «за». Тому що всі розуміють і люди очікують інавгурації для того, щоб побачити… Ви запитаєте мене як людину: чи хотів би я проводити день своєї інавгурації в день жалоби? Ні. День жалоби – це день жалоби. Буквально три дні тому мій товариш повернувся з Ізраїлю і сказав про те, що коли наступає хвилина жалоби, то зупиняється вся країна», сказав Зубко.

Він підкреслив, що на його думку це буде невдалим рішенням.

До цього віце-прем'єр додав, що у ситуації, коли 14 травня призначається інавгурація на 19-те, буде дуже складно запланувати і приїзд керівників інших держав, і логістику, і безпеку і можливість підготовки двосторонніх зустрічей. «Тому що вже тут починають працювати МЗС двох країн», - пояснив Зубко. І щоб ефективно використати приїзд інших керівників, потрібно спланувати не лише святкування інавгурації, а й проведення двосторонніх зустрічей.

Як відомо, у Верховній Раді вже зареєстровано 4 проекти постанов щодо проведення інавгурації Володимира Зеленського. Два з них пропонують призначити інавгурацію новообраного президента Володимира Зеленського на 19 травня, один — на 20-те.

Також є варіант провести інавгурацію у «два етапа» (у «два тури»? – «Обком»): перший - формальний 19 травня у Раді. Другий - протокольний 3-го червня на НСК «Олімпійський» або в Палаці «Україна».

Сам Зеленський наполягає на проведенні інавгурації 19 травня. На його зустрічі з керівництвом ВР і главами депутатських фракцій, крім 19 травня, обговорювалося також 28 травня як можлива дата проведення урочистого засідання.

Керівник Українського інституту національної пам’яті Володимир В’ятрович вважає, що дата інавгурації 19 травня вкрай невдала, бо припадає на День пам‘яті жертв політичних репресій.


"ОБКОМ"

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08 Мая 2019 09:49

 

 

Вибори позаду. Ви готові вибачитися і прийняти вибачення за ті образи, якими ми усі так щиро ділилися один з одним впродовж цих перегонів?

Ні, тому що мої опоненти – це вороги України (29)

Я людина не злопам’ятна: помстилася, забанила - та й забула (3)

Так, бо Великдень незабаром (3)

Зарано миритися – восени ще Верховну Раду обирати (11)

Вибори показали, ху із ху в моєму оточенні – і цей досвід я запам’ятаю (40)

Живемо за «Гамлєтом»: не можна мстить, повинні ми любити всіх… бо кожний з них – народ (6)

А я примудрився ні з ким не посваритися (24)

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АРХИВ ГОЛОСОВАНИЙ

 