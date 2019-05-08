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«Безсмертний фронт»: завтра на вулицях Києва будуть задіяни поліцейські та підсилююча апаратура

Завтра, 9 травня, у Києві планується провести одразу чотири масові ходи в районі парку Вічної Слави.


Про це повідомив заступник начальника управління – начальник відділу інформаційного забезпечення та комунікації КМДА Вадим Носач в коментарі кореспонденту УНН.

Наймасовішу ходу, за даними КМДА, наразі планує ГО «Інститут правової політики» Олени Бережної (матері загиблої у Задарській жупанії у ДТП екс-нардепа від Партії регіонів Ірини Бережної) - під назвою «Ніхто не забутий, ніщо не забуто», що є українським аналогом російської акції «Безсмертний полк».

Заявлена кількість учасників – 180 тисяч осіб. (??!! – «Обком»: Нагадаємо, що казав минулого тижня начальник Головного управління Національної поліції Києва Андрій Крищенко:

«За його словами, в поліцію столиці надійшла заявка Київської міської організації ветеранів на проведення 9 травня маршу «безсмертний полк».

«Заявка на участь 5 тисяч осіб, маршрут буде колишнім - від метро Арсенальна до Парку Слави, час також - з 9 до 12», - розповів Крищенко.

Забезпечувати правопорядок під час маршу, за словами Крищенка, буде орієнтовно така ж кількість правоохоронців, як і в минулому році - близько 2 тисяч осіб. Минулого року в акції «безсмертний полк» у Києві участь взяли близько 2 тис. осіб» (кінець цитати).

Також на «безсмертній акції» буде задіяна «звукопідсилююча апаратура і оркестр». розпочнеться 9 травня о 8:30 біля станції метро «Арсенальна», продовження буде у парку Вічної Слави. Тривалість заходу - до 16:00.

Також о 9:00 біля метро «Арсенальна» призначений збір учасників акції Ради Київської міської організації ветеранів України Миколи Мартинова, яка має схожу назву: «Ніхто не забутий, ніщо не забуте! Мир. Злагода. Єдність». Згідно із заявкою, 5 000 учасників рушать до парку Вічної Слави для покладання квітів. Акція триватиме до 12:00.

Крім того, КМО Партії «Відродження» планує провести ходу і покладання квітів з вул. Лаврської і у парку Вічної Слави з 11:00 по 15:00. У акції заявлені 300 учасників.

У той же час на вулицях Лаврській і Мазепи, між Києво-Печерською Лаврою та парком Вічної Слави та станцією метро «Арсенальна», з 9:00 по 13:00 проведе свою акцію ГО «Демократична Сокира» Антона Швеця під назвою «Безсмертний Грут» (щодо псевдо-патріотичних проросійських акцій на території України). Організація повідомила про участь у заході 300 осіб.

ДИВ. ТАКОЖ: Очільник МЗС виступив як міністр Загробних Справ… або Запоребрікових


"ОБКОМ"

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08 Мая 2019 10:48

 

 

Вибори позаду. Ви готові вибачитися і прийняти вибачення за ті образи, якими ми усі так щиро ділилися один з одним впродовж цих перегонів?

Ні, тому що мої опоненти – це вороги України (29)

Я людина не злопам’ятна: помстилася, забанила - та й забула (3)

Так, бо Великдень незабаром (3)

Зарано миритися – восени ще Верховну Раду обирати (11)

Вибори показали, ху із ху в моєму оточенні – і цей досвід я запам’ятаю (40)

Живемо за «Гамлєтом»: не можна мстить, повинні ми любити всіх… бо кожний з них – народ (6)

А я примудрився ні з ким не посваритися (24)

Введите, пожалуйста, цифры с рисунка:
АРХИВ ГОЛОСОВАНИЙ

 