Уряд визнає незаконними усі паспорти РФ, видані українцям

Кабінет міністрів України також проситиме «міжнародних партнерів» ухвалити аналогічне рішення.

Про це повідомив прем'єр-міністр Володимир Гройсман на засіданні уряду 8 травня, інформує Gazeta.ua.

«Сьогодні ми ухвалимо рішення про те, щоб визнати незаконними всі паспорти, які будуть видані громадянам України на нашій території у порушення будь-яких міжнародних норм. Ці паспорти будуть визнані незаконними при перетині державного кордону та використанні на території нашої держави. Більше того, усі паспорти, які будуть видаватися Російською Федерацією органами, уповноваженими видавати паспорти для українських громадян, будуть теж визнані недійсними...

За результатом цього рішення звернемося до наших партнерів, щоб аналогічні рішення були ухвалені іншими країнами, щоб ці фейкові паспорти були визнані недійсними при перетині кордонів інших країн», - сказав Гройсман.

24 квітня президент РФ Володимир Путін підписав указ, яким дозволив видавати жителям окупованих районів Донецької та Луганської областей російське громадянство за спрощеною процедурою. Указом від 1 травня список «привілейованих» розширили окремими категоріями громадян України.

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