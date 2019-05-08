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Уряд визнає незаконними усі паспорти РФ, видані українцям

Кабінет міністрів України також проситиме «міжнародних партнерів» ухвалити аналогічне рішення.


Про це повідомив прем'єр-міністр Володимир Гройсман на засіданні уряду 8 травня, інформує Gazeta.ua.

«Сьогодні ми ухвалимо рішення про те, щоб визнати незаконними всі паспорти, які будуть видані громадянам України на нашій території у порушення будь-яких міжнародних норм. Ці паспорти будуть визнані незаконними при перетині державного кордону та використанні на території нашої держави. Більше того, усі паспорти, які будуть видаватися Російською Федерацією органами, уповноваженими видавати паспорти для українських громадян, будуть теж визнані недійсними...

За результатом цього рішення звернемося до наших партнерів, щоб аналогічні рішення були ухвалені іншими країнами, щоб ці фейкові паспорти були визнані недійсними при перетині кордонів інших країн», - сказав Гройсман.

24 квітня президент РФ Володимир Путін підписав указ, яким дозволив видавати жителям окупованих районів Донецької та Луганської областей російське громадянство за спрощеною процедурою. Указом від 1 травня список «привілейованих» розширили окремими категоріями громадян України.

ДИВ. ТАКОЖ: Хто і до кого надіслав «потужний сигнал» з приводу «паспортної» сверблячки Путіна


"ОБКОМ"

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08 Мая 2019 11:56

 

 

Вибори позаду. Ви готові вибачитися і прийняти вибачення за ті образи, якими ми усі так щиро ділилися один з одним впродовж цих перегонів?

Ні, тому що мої опоненти – це вороги України (29)

Я людина не злопам’ятна: помстилася, забанила - та й забула (3)

Так, бо Великдень незабаром (3)

Зарано миритися – восени ще Верховну Раду обирати (11)

Вибори показали, ху із ху в моєму оточенні – і цей досвід я запам’ятаю (40)

Живемо за «Гамлєтом»: не можна мстить, повинні ми любити всіх… бо кожний з них – народ (6)

А я примудрився ні з ким не посваритися (24)

Введите, пожалуйста, цифры с рисунка:
АРХИВ ГОЛОСОВАНИЙ

 