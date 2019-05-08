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Державну податкову службу України очолив юрист зі Львова

Сьогодні, 8 травня, Кабінет міністрів призначив Сергія Верланова головою Державної податкової служби (ДПС) на п’ять років з дати початку фактичного виконання обов’язків. Випробувальний термін триватиме місяць.


Про це повідомила прес-служба Міністерства фінансів:

«Сергій Верланов отримав цю посаду як переможець конкурсу на посаду голови ДПС, який був оголошений 20 березня 2019 року Кабінетом міністрів України в рамках реформи Державної фіскальної служби розпорядженням № 163.

Конкурс проводила Комісія з питань вищого корпусу державної служби. Він складався з трьох етапів, був відкритим для громадськості, а у процесі перевірки та оцінювання робіт брали участь українські та іноземні експерти.

23 квітня 2019 року, відповідно до п. 5 ч. 4 Ст. 27 Закону України «Про державну службу» за результатами загального рейтингу переможцем конкурсу Комісія визначила Сергія Верланова і рекомендувала його Уряду для призначення на посаду керівника ДПС.

Після призначення Голови ДПС має відбутися реєстрація юридичної особи, переведення працівників ДФС до Державної податкової служби (не менше 30%), а КМУ має прийняти розпорядження про початок роботи нової структури.

Довідково:

Сергій Верланов здобув вищу освіту у Львівському національному університеті імені Івана Франка: у 2003 році закінчив юридичний факультет за спеціальністю «Правознавство» та здобув кваліфікацію магістра права; у 2008 році отримав науковий ступінь кандидата юридичних наук зі спеціальності «Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень».

Після завершення навчання працював юрисконсультом низки підприємств Львівської області. У листопаді 2008 року почав працювати на посаді юриста в одній із компаній Великої четвірки – PwC, де пропрацював до червня 2015 року. З липня 2015 року до липня 2018 року обіймав посаду партнера у провідній юридичній фірмі України Sayenko Kharenko.

У 2015 – 2017 роках був співголовою юридичного правового комітету Американської Торгової Палати в Україні. З 2016 року є членом Громадської ради доброчесності, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України (делегований Асоціацією правників України).

26 липня 2018 року призначений на посаду заступника Міністра фінансів України».


"ОБКОМ"

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08 Мая 2019 15:10

 

 

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Я людина не злопам’ятна: помстилася, забанила - та й забула (3)

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Живемо за «Гамлєтом»: не можна мстить, повинні ми любити всіх… бо кожний з них – народ (6)

А я примудрився ні з ким не посваритися (24)

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АРХИВ ГОЛОСОВАНИЙ

 